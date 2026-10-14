Perché la festa di san Francesco del 4 ottobre è stata approvata in poche settimane dal Parlamento e introdotta come festa nazionale in Italia, mentre per quella di san Giuseppe in 30 anni no? Quella del Poverello non faceva parte delle festività abolite, ma il finanziamento è stato garantito. Eppure le festività abolite (san Giuseppe, Corpus Domini, Ascensione e i SS. Pietro e Paolo) avrebbero, come feste di precetto, un rango liturgico superiore.

Paul Berger - Bolzano

Santi

San Francesco 800 anni dopo. Il poverello di Assisi patrimonio dell’umanità

Redazione Chiesa FC
San Francesco 800 anni dopo. Il poverello di Assisi patrimonio dell’umanità
San Francesco 800 anni dopo. Il poverello di Assisi patrimonio dell’umanità

Il 4 ottobre è diventato festività nazionale dal 2026 con un iter rapido (10 mesi) e relativa copertura finanziaria. La scelta è stata motivata dal particolare legame di san Francesco, patrono d’Italia, con l’identità del Paese e con valori quali pace, fraternità, solidarietà e cura del Creato. San Giuseppe, invece, attende da oltre vent’anni: varie proposte non sono mai arrivate al traguardo. È vero che il 19 marzo era tra le festività soppresse nel 1977, insieme alle altre tre che citi (nessuna di esse, però, è di precetto salvo per il fatto che due sono state portate alla domenica successiva). È altrettanto vero, poi, che tutte e quattro sono solennità liturgiche, mentre san Francesco ha il rango di festa, quindi inferiore. Ma questo a livello civile (cioè per averla fatta diventare festività nazionale) non rileva.