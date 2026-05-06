di Domenico Bruno

sacerdote, docente e podcaster



Una delle più straordinarie manifestazioni dell’amore divino risiede nell’atto, a tratti quasi folle, con cui Dio ha scelto di creare l’uomo a sua immagine e somiglianza. Questo gesto non si limita a una semplice somiglianza fisica o intellettuale, ma si esprime profondamente nella capacità di amare, pensare, orientare la propria vita e, soprattutto, scegliere. La scelta, infatti, è prerogativa di chi è veramente libero: non si tratta solo di possedere delle abilità, ma di esercitare la libertà. Dio Padre, creando l’uomo a sua immagine, lo ha reso libero di ascoltarlo o di ignorarlo, di crescere e camminare verso il suo Creatore oppure addirittura di opporglisi.

In questo risiede la grandezza e la responsabilità della condizione umana. Tra tutte le facoltà concesse all’uomo, l’amore si distingue come quella che più lo caratterizza. L’amore non è riducibile a un semplice sentimento: è la forza che spinge l’essere umano ad aprirsi, a coinvolgere l’altro in una dinamica di vitalità e crescita. Una delle massime espressioni di amore è proprio la comunicazione. Dio stesso si comunica all’uomo, condividendo con lui ciò che gli appartiene. Comunicare significa rendere partecipe, mentre il suo contrario è trattenere, escludere. Il primo è un atto di inclusione generosa, il secondo esprime egoismo e chiusura.

Questa premessa diventa essenziale per riflettere sul tema dell’Intelligenza artificiale che rappresenta una forma di comunicazione non umana. Sebbene l’IA sia frutto dell’ingegno umano e dei suoi algoritmi, essa rimane un mero flusso di dati. La comunicazione autentica, invece, è un atto divino e umano fondato su empatia, giudizio e responsabilità morale. A differenza delle macchine, l’uomo possiede un’anima unica, capace di comunicare su livelli che l’artificiale non può replicare. L’IA elabora pattern, ossia schemi linguistici (formule fisse) e può simulare empatia, ma manca di una reale coscienza interiore.

Per questo, come sottolinea Paolo Benanti, membro del Comitato sull’Intelligenza artificiale delle Nazioni Unite, tali sistemi sono “costitutivamente fallibili” e necessitano di un’etica, che non appartiene alla macchina ma all’uomo che la utilizza. La macchina calcola, l’uomo valuta. Le Intelligenze artificiali sono nate per supportare e aiutare l’essere umano, non per sostituirlo. Comprenderne la funzione aiuta a definire criteri e limiti del loro impiego. È importante ricordare che l’IA deriva dall’uomo, ma non “vive” l’uomo. La comunicazione cristiana è incarnazione del Verbo. In questo atto si realizza uno scambio: Dio fa esperienza dell’umanità e l’uomo di Dio, attraverso lo Spirito. Questa relazione unica permette all’uomo di soffrire, amare e perdonare, perché Dio condivide con lui queste esperienze. L’IA, al contrario, resta neutra: non può provare lutto o dolore, conosce solo ciò che l’uomo le ha descritto all’atto della programmazione o nel momento in cui interagisce con essa.

Affidare alle macchine ciò che spetta all’uomo indebolisce la responsabilità personale, sia nelle famiglie, sia nel lavoro, sia online. L’IA può amplificare e distorcere le nostre valutazioni e schemi di pensiero senza provare né empatia né pentimento. Come ribadisce Benanti, l’IA deve essere uno strumento al servizio dell’uomo, promuovere la dignità umana, non dominarla.

Papa Leone XIV avverte che antropomorfizzare le macchine è pericoloso, in particolare per i più vulnerabili, tanto più divinizzare questi strumenti mina il tessuto sociale. L’IA può promettere un mondo perfetto, ma il cristianesimo insegna a valorizzare la vulnerabilità umana, che ci rende capaci di cercare Dio e di riconoscere che abbiamo bisogno degli altri. San Paolo ricorda: «Quando sono debole, è allora che sono forte» (2Cor 12,10). La debolezza non va esorcizzata, ma accolta come dono e opportunità di crescita. Tuttavia, per vivere questa dimensione, l’uomo deve compiere un passo fondamentale: convertirsi alla grazia divina e non cadere nell’errore di costruire una torre di Babele, illudendosi di poter sostituire Dio. Sognare una società più umana e giusta è possibile solo accogliendo l’invito del Papa ad «alzare la voce in difesa delle persone umane». Finché la comunicazione e l’IA saranno usate come strumenti e non come macchine umanizzate, l’umanità potrà continuare a sperare nella propria evoluzione. Sta al cuore cristiano risvegliare le coscienze e testimoniare che la comunicazione è sacra, ponte verso l’Infinito, e come tale va custodita con coscienza e libertà.