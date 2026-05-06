La comunicazione digitale non è più semplicemente uno strumento: è parte integrante della cultura in cui viviamo. I cosiddetti “nativi digitali” oggi hanno quasi trent’anni; sono adulti che abitano quotidianamente spazi virtuali, costruiscono relazioni online, apprendono, si informano e si formano attraverso i media. Per questo la Chiesa non può limitarsi a “usare” i media ma è chiamata ad abitarli. Già papa Francesco aveva parlato della rete come di un “luogo” da raggiungere ed evangelizzare, uno spazio in cui incontrare le persone così come sono.

Se i media sono cultura, allora la testimonianza cristiana deve incarnarsi anche lì, con autenticità, fermezza e buon senso! Certamente, essere presenti nel mondo digitale segue sempre gli insegnamenti del Vangelo per i cristiani, significa “essere nel mondo (virtuale, in questo caso, ma pur sempre reale), ma non essere del mondo” e quindi non si tratta di collezionare follower e diventare famosi, ma di creare comunità e relazioni vere. Esperienze ecclesiali che propongono momenti di preghiera online, percorsi di catechesi su piattaforme digitali, sportelli di ascolto via chat o dirette per il confronto su temi sociali mostrano che il web può diventare spazio di prossimità. Anche l’IA, se usata con responsabilità, può sostenere processi educativi, facilitare l’accesso ai contenuti, favorire l’inclusione di persone con disabilità o con difficoltà linguistiche. Oggi più che mai, abitare il digitale richiede discernimento.

Significa comprendere situazioni, tempi e registri. Un laico può adottare uno stile comunicativo più diretto e informale; un consacrato, nel rispetto del proprio ministero, è chiamato a custodire un linguaggio coerente con la propria vocazione. Ma entrambi devono imparare la grammatica della rete: sintesi, chiarezza, dialogo, capacità di ascolto. Entrambi devono conoscere i rischi che possono esserci abitando il web: in un ambiente segnato da polarizzazioni e aggressività, il cristiano è chiamato a uno stile diverso: rispetto, verità, cura delle parole. L’uso etico della tecnologia è possibile quando mette al centro la persona e non l’algoritmo. Il mondo digitale non è un territorio da temere, ma una frontiera missionaria, anche se non tutti sono chiamati alla stessa missione.

Se la Chiesa saprà abitare questo spazio con competenza, umiltà e coraggio, potrà continuare a essere segno di comunione anche nelle reti digitali, dimostrando che tecnologia e fede non sono in contrapposizione, ma possono collaborare per costruire relazioni autentiche e una società più umana.