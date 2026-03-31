I selfie, gli applausi e i sorrisi sono stati tutti per loro: Kristian Ghedina, leggenda dell’Italjet, negli anni ’90 e Chiara Mazzel, la campionessa di sci alpino paralimpico che ha conquistato un oro e tre argenti ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ed è stata anche Portabandiera della delegazione azzurra. Chiara e Kristian sono stati la madrina e il padrino d’eccezione che la Fondazione Allianz UMANA MENTE, principale espressione delle iniziative di responsabilità sociale del Gruppo Allianz in Italia, ha invitato a Corvara in Badia (Bolzano) per festeggiare la prima sessione 2026 di Hol4All, il progetto di integrazione e partecipazione sociale ideato per offrire una vacanza a bambini e ragazzi con disabilità complesse o malattie rare, insieme alle loro famiglie.

Dal 27 al 31 marzo, 16 famiglie hanno trascorso il soggiorno al TH Greif Hotel di Corvara, storico partner del progetto, supportate da una equipe composta da educatori, psicologi, medici, maestri di sci e volontari - tra cui dipendenti Allianz - nelle numerose attività sportive, artistiche e ludiche del ricco programma studiato per i genitori, i siblings e i giovani con disabilità. Venerdì 27 marzo, si è tenuto l’Open Day sulla neve: una giornata speciale dedicata all’inclusione e aperta anche a partecipanti esterni. La campionessa di sci alpino Chiara Mazzel ha ispirato tutti con il suo esempio di resilienza, condividendo le emozioni delle recenti vittorie sportive alle Paralimpiadi di Milano Cortina: l’oro nel SuperG femminile “vision impaired”, e tre volte Argento nella Discesa libera, nella Combinata e ancora nel Gigante femminile. Originaria della val di Fassa, trent’anni appena compiuti e ipovedente dall’età di 18 anni, Chiara ha raccontato le gare, le vittorie, i podi ma anche il grave infortunio che nel 2023 le causa la rottura del crociato e dei menischi del ginocchio sinistro. Un infortunio che mette a rischio la sua carriera sportiva, ma Chiara non molla e affronta la nuova battaglia per riprendere a sciare con tenacia e forza interiore. Finalmente, dopo tanti sforzi e sacrifici, vince la sua sfida ottenendo grandissimi successi sportivi, coronati anche dalla soddisfazione di essere Portabandiera Azzurra a Milano Cortina. Il suo motto è: andare avanti senza fermarsi. Non abbattersi mai e mettercela tutta per superare gli ostacoli e vincere le sfide.

Kristian Ghedina, ampezzano e simbolo dell’Italjet negli anni ’90, è stato il padrino della gara sociale sugli sci dedicata alle persone con disabilità, organizzata dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE il 30 marzo presso la Scuola di Sci di Corvara. Ghedina, che ha affiancato la giovane sciatrice ipovedente Martina Vozza nel progetto ideato da Allianz “Sognando Milano Cortina 2026: sulle spalle dei Giganti”, ha portato la sua esperienza e il suo entusiasmo per promuovere i valori dello sport come strumento di inclusione.

Il progetto Hol4All della Fondazione Allianz UMANA MENTE

I responsabili del soggiorno a Corvara del progetto Hol4All con la campionessa paralimpica Chiara Mazzel

Nato nel 2021, il progetto ha progressivamente ampliato la propria portata: dalle prime 20 famiglie nella sessione pilota, è arrivato a coinvolgere negli anni un numero crescente di nuclei familiari, provenienti da tutt’Italia, fino a raggiungere nel 2024 quattro sessioni annuali e 71 famiglie beneficiarie, cui sono seguite, nel 2025, ulteriori sessioni con 65 famiglie e 69 volontari. Dal suo avvio a fine 2025, il progetto ha visto la partecipazione di 221 famiglie e 250 bambini e ragazzi con disabilità.

L’impatto sul benessere delle famiglie è significativo: la totalità dei genitori ha dichiarato di essersi sentita meno sola durante i soggiorni, quasi tutti hanno riportato un forte senso di sicurezza e i giovani con disabilità coinvolti hanno espresso livelli altissimi di felicità e coinvolgimento. Per i genitori, Hol4All è una vacanza realmente inclusiva e accessibile, con benefici rilevanti sul benessere psicologico, sulla qualità delle relazioni familiari e sociali e ricadute positive anche nella vita quotidiana.

Le attività dedicate agli sport invernali hanno incluso sci e snowboard, resi accessibili grazie ad ausili specifici – tra cui monoski, dualski, BASS e Go to ski – e al supporto di maestri specializzati. Per tutta la stagione, tramite la Fondazione, due di questi ausili sono stati messi a disposizione delle sei scuole di sci dell’Alta Badia.

Le sessioni sulla neve, avviate nel 2023, hanno contribuito a rendere l’Alta Badia un territorio sempre più accessibile e inclusivo. Prima del progetto i maestri abilitati all’insegnamento e al trasporto di bambini e persone con disabilità erano soltanto due; oggi, grazie anche ai corsi promossi dalla Fondazione Allianz UMANA MENTE e condotti dai tecnici nazionali della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici - FISIP, il numero dei maestri abilitati è già salito a quindici.

Durante il soggiorno a Corvara, sono stati presentati i nuovi maestri di sci del territorio abilitati all’insegnamento a persone con disabilità e le innovazioni introdotte dal comprensorio sciistico per migliorare l’accessibilità. Tra i nuovi ausili disponibili sul territorio figura anche il BASS – Borney Adapted Snowboard System, il primo dispositivo al mondo pensato per avvicinare le persone con disabilità allo snowboard, donato da Casa Costa Foundation ETS, che si affianca al monoski e al dualski messi a disposizione dalla Fondazione di Allianz.

Le prossime vacanze inclusive di Hol4All nel 2026

Foto di gruppo con l'ex sciatore Kristian. Ghedina

· 14-18 giugno 2026

Location: TH Marina di Sibari – Baia degli Achei Village, in provincia di Cosenza.

· 1-5 settembre 2026

Location: TH Courmayeur, in Valle d’Aosta.

· 7-12 settembre 2026

Location: TH Madonna di Campiglio, in provincia di Trento.

· 13-17 dicembre 2026

Location: TH Madonna di Campiglio, in provincia di Trento.