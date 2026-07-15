Sono 18.000 i ragazzi e le ragazze coinvolte da Fondazione EOS nei progetti in tutta Italia, da quando è stato lanciato il primo piano triennale nel 2002. Oltre 6.500 sono le persone della comunità educante, per oltre 4,6 milioni di euro erogati complessivamente. Solo nel 2025 6.200 ragazze e ragazzi coinvolti in più di 30 progetti in tutta Italia, con un finanziamento diretto di oltre 1,5 milioni di euro. Sono alcuni dei dati contenuti nel Bilancio sociale 2025, presentato il 14 luglio, che racconta nel dettaglio i progetti portati avanti nel corso dell'anno da Fondazione EOS per contribuire alla crescita personale e collettiva degli adolescenti e dei giovani coinvolti.

Fondazione EOS - Edison Orizzonte Sociale Ets è nata nel 2021 dalla volontà di Edison Spa di contribuire a generare impatto e innovazione sociale insieme alle comunità e alle organizzazioni con cui si relaziona, mettendo al centro le nuove generazioni. La missione delle Fondazione è accompagnare ragazzi e ragazze adolescenti verso l’età adulta, dando loro spazi di ascolto, azione, espressione e opportunità concrete di crescita. EOS indirizza le risorse messe a disposizione da Edison per favorire l’attività di organizzazioni del terzo settore, associazioni sportive e culturali, istituzioni e mondo della ricerca. Le persone che lavorano in Edison sono coinvolte attivamente in questo impegno attraverso iniziative di volontariato e condivisione di competenze strategiche, in una logica di responsabilità condivisa.

Giocatori di rugby in carrozzina.

Nel 2025, i progetti hanno interessato 9 regioni italiane e più di 2.500 persone della comunità educante (familiari, insegnanti, educatori), consolidando e avviando nuove collaborazioni con più di 80 realtà. L'ammontare complessivo erogato el 2025 supera 1,5 milioni di euro, di cui 288.000 euro destinati alla realizzazione di Comunità Energetiche a impatto Sociale (CERs). A questi si aggiungono oltre 540.000 euro di cofinanziamenti da parte di partner e altri sostenitori che aumentano la capacità di impatto delle iniziative.

Tra le numerose iniziative sociali sostenute nel corso del 2025 si distingue la collaborazione con Domus de Luna, realtà sarda attiva da oltre vent'anni nel sostegno all'infanzia e all'adolescenza in situazioni di vulnerabilità. Fondazione EOS, insieme ad altre realtà del territorio, sostiene la Fattoria Molto Sociale, un progetto di agricoltura sociale che ha rimesso in produzione terreni inutilizzati e che accoglie i ragazzi del centro diurno Codice Segreto, offrendo loro la possibilità di partecipare a diverse attività educative e relazionali, tra cui percorsi di pet therapy. All'interno dello stesso contesto vengono inoltre coinvolte persone impegnate in percorsi di reinserimento sociale, tra cui ex detenuti, con l'obiettivo di contrastarne l’emarginazione e migliorare il loro benessere psico-fisico all’interno di un contesto sicuro, basato su regole condivise.

Dal 2022 la Fondazione sostiene insieme all'impresa sociale Con i Bambini il progetto Traiettorie Urbane. Sviluppato in sei quartieri di Palermo, il progetto triennale ha sviluppato un’offerta educativa integrata e complementare al sistema educativo nazionale, in cui lo spazio pubblico è stato vissuto come palestra di cittadinanza attiva dai ragazzi e dalle ragazze, coinvolgendo circa 11.00 giovani, 13 partner, 18 scuole e facendo nascere o potenziando cinque centri di aggregazione. Nel 2026 con l’obiettivo di dare continuità a quanto già fatto, è nata la Fondazione di Partecipazione Traiettorie Urbane, che mira alla costituzione e gestione dell’omonima Comunità energetica a impatto sociale (CERs), resa possibile grazie alle risorse e alle competenze di Edison Energia. Questa rete genera benefici ambientali, economici e soprattutto sociali: da un lato consente risparmi diretti derivanti dalla riduzione del costo dell'energia, mettendo a disposizione degli enti coinvolti nuove risorse per la propria missione sociale; dall'altro destina gli incentivi economici generati al sostegno delle attività e degli spazi di aggregazione nati e potenziati grazie al progetto Traiettorie Urbane.

Giovani del progetto Traiettorie Urbane.

Un altro esempio di sostegno e accompagnamento sociale in contesti territoriali complessi è il progetto Criscito, nato nel 2024, nel Borgo di Sant'Antonio Abate, centro storico di Napoli, segnato da una forte povertà educativa ed una precoce esclusione sociale. Realizzato con l'impresa sociale Con i Bambini, il progetto sostiene diverse realtà del territorio, valorizzando soprattutto il lavoro quotidiano di educatrici ed educatori impegnati, insieme alle nuove generazioni, a mettere in discussione l'idea che il proprio futuro sia già scritto. Al centro di questo percorso si trova lo Spazio Criscito, luogo di incontro e prossimità che, in dialogo costante con le scuole del quartiere, è diventato un riferimento quotidiano per bambini, ragazzi e famiglie.

Fondazione EOS promuove da tempo anche lo sport come contesto di crescita e tutela dei diritti, con l’obiettivo di trasformare le comunità sportive in luoghi di vera integrazione e attenzione alle persone. L’esempio più recente è Sport4Rights che nasce con l'obiettivo di favorire una trasformazione culturale nelle organizzazioni sportive, facendo della tutela dei minori un principio guida e non solo un obbligo di legge. Attraverso percorsi di accompagnamento rivolti principalmente a dirigenti, allenatori e accompagnatori, il progetto contribuisce a diffondere un modello di sport più sicuro, inclusivo e consapevole.

E poi il sostegno a cinema, musica, lettura e arti performative, strumenti che permettono ai giovani di dare voce alle loro idee ed emozioni, facendo scoprire loro che le passioni possono trasformarsi spesso in percorsi professionali concreti.

Quanto al volontariato aziendale, il percorso è nato nel dicembre 2022 e nel 2025, grazie anche all'attivazione del Portale di volontariato aziendale, sono state svolte più di 2.000 ore di volontariato su 14 progetti attivi in 6 regioni. Già nel primo semestre del 2026, sono stati aggiunti ulteriori 3 progetti, portando il totale a 17.

«Il Bilancio Sociale 2025 racconta un anno di crescita della Fondazione EOS, ma soprattutto conferma una convinzione che, come Edison, accompagna da tempo il nostro modo di fare: generare valore significa crescere insieme ai territori e alle comunità con cui lavoriamo ogni giorno», dice il presidente di Fondazione EOS Nicola Monti. «La Fondazione rappresenta l’espressione di questo impegno, trasformando l'ascolto dei bisogni locali in progetti condivisi, capaci di creare opportunità per le nuove generazioni e di rafforzare il tessuto sociale. È un percorso pienamente coerente con la visione di sostenibilità di Edison, nella quale la dimensione sociale è parte integrante della transizione energetica e dello sviluppo del Paese». Per informazione si può visitare il sito