Il primo grande processo nato dalle inchieste sull’urbanistica milanese si chiude con l’assoluzione di tutti gli imputati. Costruttori, progettisti e funzionari comunali accusati di aver realizzato la cosiddetta Torre Milano senza le necessarie autorizzazioni sono stati ritenuti non colpevoli dal Tribunale, segnando un punto di svolta in una vicenda che negli ultimi anni ha alimentato un acceso dibattito sul rapporto tra sviluppo edilizio, interpretazione delle norme e responsabilità amministrative.

Sul piano giudiziario, il verdetto ridimensiona l’impianto accusatorio che aveva trasformato un progetto immobiliare in uno dei simboli delle tensioni sull’urbanistica del capoluogo lombardo. Sul piano umano, però, la sentenza non cancella le conseguenze vissute da centinaia di famiglie rimaste intrappolate in una lunga stagione di incertezza.

Sono gli acquirenti delle abitazioni finite sotto il peso delle inchieste, persone che hanno investito i risparmi di una vita in case rimaste bloccate, sequestrate o comunque irraggiungibili. È la voce del Comitato Famiglie Sospese a ricordare che dietro le carte processuali esistono biografie interrotte, mutui già accesi, figli che aspettano una camera mai abitata e progetti familiari congelati.

«Per due anni abbiamo pagato una condanna senza processo», afferma Filippo Borsellino, portavoce del Comitato. «La sentenza dimostra che non c’erano reati, ma nel frattempo migliaia di cittadini hanno vissuto un’autentica paralisi. Chiediamo che vengano dissequestrate le nostre vite».

Le parole sono volutamente forti. Borsellino ricorda come durante la requisitoria dell’accusa gli edifici fossero stati definiti «uno sfregio alla città». Oggi ribalta quella prospettiva: «Se uno sfregio c’è stato, è quello inflitto alle famiglie che hanno visto bloccati i propri risparmi e il proprio futuro».

La questione, del resto, supera i confini del singolo procedimento. Negli ultimi anni Milano è diventata il laboratorio di un modello di rigenerazione urbana che ha trasformato lo skyline cittadino, attirando investimenti e cambiando interi quartieri. Parallelamente, però, le inchieste della magistratura hanno acceso un riflettore sulle procedure autorizzative, aprendo un conflitto interpretativo tra prassi amministrative consolidate e letture più rigorose della normativa urbanistica.

La cosiddetta Torre Milano al centro del caso e del procedimento legale

Il risultato è stato un clima di forte incertezza. Se per gli operatori economici significa rallentamento degli investimenti, per gli acquirenti si traduce in conseguenze molto più concrete: rogiti rinviati, mutui da pagare senza poter entrare nelle abitazioni, cantieri sospesi e un senso di impotenza che difficilmente trova ristoro in una sentenza favorevole.

Per questo il Comitato Famiglie Sospese, accogliendo con soddisfazione il verdetto, rilancia due richieste precise. La prima è l’istituzione di un tavolo permanente a Palazzo Marino con tutte le forze politiche per individuare strumenti straordinari di tutela delle famiglie coinvolte. La seconda è un confronto urgente con il Governo affinché venga definito un quadro normativo chiaro e stabile, capace di evitare che vicende analoghe si ripetano.

L’assoluzione nel processo sulla Torre Milano rischia così di rappresentare non tanto la conclusione di una storia quanto l’inizio di una riflessione più ampia. Perché una città può discutere all’infinito di volumetrie, permessi e interpretazioni giuridiche, ma quando la macchina amministrativa e quella giudiziaria si inceppano, il costo più alto spesso non ricade sui grandi operatori bensì sui cittadini comuni.

La sentenza restituisce serenità agli imputati assolti, ma lascia aperto il tema della fiducia. Fiducia nelle istituzioni, nella certezza del diritto e nella possibilità di acquistare una casa senza ritrovarsi coinvolti, loro malgrado, in contese tecniche che si trascinano per anni.

Ed è forse questa la lezione più profonda che emerge dalla vicenda: dietro ogni fascicolo urbanistico non ci sono soltanto edifici, metri cubi o autorizzazioni amministrative. Ci sono vite in attesa di cominciare, famiglie che hanno dato un nome a una casa mai abitata e che oggi chiedono non un privilegio, ma semplicemente di poter tornare alla normalità.