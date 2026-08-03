Era buio, lungo la strada che da Somma Lombardo scende verso la Maddalena, la frazione affacciata sul Ticino dove il fiume rallenta e il paese finisce. Un motorino fermo sul ciglio, i fari di un'auto in avvicinamento, una donna sola che non sa più dove andare perché il telefono, con la mappa e le indicazioni, le è scivolato via lungo il tragitto. È in quel punto preciso, in quel buio, che la storia di Federico Venco, 36 anni, di Samarate, si ferma per sempre.

Non conosceva quella donna. Non l'aveva mai vista. Stava soltanto passando, in sella al suo scooter, quando l'ha notata in difficoltà e si è offerto di accompagnarla fino al luogo dove aveva un appuntamento. Un gesto minimo, quasi automatico, il tipo di cortesia che si scambia tra sconosciuti senza pensarci due volte, di quelli che si dimenticano nel giro di un'ora. Le ha fatto da guida nel buio, per pochi minuti in tutto. È stata la sua condanna a morte.

Bisogna avere il coraggio di scrivere le cose come sono andate, senza addolcirle e senza romanzarle: un uomo si è fermato per un altro essere umano in difficoltà, e per questo è morto. Non c'è una colpa da cercargli, non c'è un errore da correggere per la prossima volta. C'è solo la sproporzione atroce tra un gesto di cortesia e la sua conseguenza, ed è proprio quella sproporzione a misurare la violenza che lo ha travolto.

La sera di sabato 1° agosto, lungo la strada verso il cimitero della Maddalena, un uomo di 43 anni ha visto arrivare la sua ex compagna, 39 anni, in compagnia di un motociclista che non aveva mai incontrato prima. Ha creduto si trattasse del nuovo uomo della sua vita. Ha accelerato con l'auto e li ha travolti, uccidendo sul colpo Venco. Poi, secondo la ricostruzione dei carabinieri, è sceso dall'abitacolo e ha aggredito la donna, colpendola. Alcuni passanti sono riusciti a bloccarlo, prima che arrivassero i soccorsi. È stato arrestato per omicidio volontario. Nella sua auto sono stati trovati un grosso sasso e un coltello: elementi che gli investigatori valutano ora per capire se quell'incontro, chiesto con insistenza dopo una rottura di appena un mese, nascondesse già un proposito di violenza contro la donna, prima ancora che Venco comparisse sulla scena.

I Carabinieri sul luogo dove il primo agosto intorno alle 23 un uomo di 36 anni, scambiato per un rivale in amore, sarebbe stato travolto e ucciso con l'auto da un 43 enne dopo essersi fermato per dare indicazioni stradali alla ex dell'arrestato, Somma Lombardo, Varese, 2 agosto 2026 ANSA/ENZO LAIACONA (ANSA)

Una relazione finita da settimane, un uomo che insiste per un ultimo incontro, la scusa di restituire alcuni oggetti personali: è la grammatica nota di troppi femminicidi italiani, la stessa che si ripete stagione dopo stagione nelle cronache. Questa volta, però, a morire sotto le ruote di quell'ossessione non è stata la donna che il presunto assassino considerava ancora sua. È morto un uomo che con quella storia non aveva nulla a che fare, colpevole soltanto di essere apparso, per pochi minuti, accanto a lei.

È qui che va cercata la prima verità di questa vicenda, la più scomoda: Federico Venco è vittima della stessa cultura del possesso che uccide le donne. Non lo hanno investito per errore, come un banale incidente di percorso. Lo hanno investito perché, in una logica proprietaria dove l'altro non è una persona ma un territorio conteso, chiunque si avvicini a "ciò che è mio" diventa un nemico da eliminare. Il 43enne non ha visto un soccorritore. Ha visto un rivale. E in quella distorsione, tutta interna a un'idea malata di virilità e di controllo, un estraneo generoso è diventato un bersaglio legittimo. È il paradosso più duro da raccontare: la violenza di genere può colpire anche un uomo, quando quell'uomo si trova dentro la traiettoria del possesso maschile "ferito”.

La seconda verità è più semplice, e proprio per questo va difesa dall'oblio: Venco si è fermato per aiutare. Nient'altro. Una sconosciuta rimasta senza indicazioni, al buio, su una strada di provincia: chiunque avrebbe potuto proseguire dritto, senza voltarsi. Lui si è fermato. Ha fatto ciò che la buona educazione e un residuo di solidarietà tra sconosciuti ancora impongono, in un tempo che sembra averle dimenticate entrambe. Gli inquirenti si chiedono ora se il suo arrivo non abbia, involontariamente, evitato conseguenze peggiori per la donna, visto quel sasso e quel coltello ritrovati nell'auto dell'aggressore. Il buon samaritano potrebbe aver salvato una vita pagando con la propria.

La terza verità riguarda noi, e il modo in cui questa storia è stata raccontata. Buona parte della stampa italiana ha scelto il lessico del duello cavalleresco: "rivale in amore", "gelosia", "raptus". Titoli che trasformano un possibile femminicidio mancato, con un morto ammazzato di mezzo, in una contesa sentimentale tra due uomini per una donna-trofeo. La scrittrice Carlotta Vagnoli lo ha scritto con chiarezza, commentando proprio questa vicenda: nel racconto mediatico dell'amore si ricorre allo stesso lessico bellico e venatorio riservato alla guerra e alla caccia, un campo semantico fatto di guerrieri e di prede inermi. Ieri, ha osservato, diversi giornali italiani hanno narrato l'omicidio di Venco quasi fosse un canto dell'Orlando furioso, non la cronaca di un possesso criminale.

Vagnoli nota che in questa vicenda di amore non c'è traccia: ci sono rivalsa, onore ferito, bramosia, prepotenza, una mascolinità che si sente in diritto di punire chi minaccia il proprio dominio. La donna, in questa narrazione, sparisce come soggetto e resta solo oggetto conteso. E Venco, la vittima reale, scompare quasi del tutto, relegato a comparsa di una storia che non gli appartiene. Solo in fondo agli articoli, e non ovunque, si trova la notizia del sasso e del coltello nell'auto dell'aggressore: il dettaglio che avrebbe dovuto aprire il pezzo, non chiuderlo.

C'è una responsabilità precisa in questo, che riguarda chi scrive prima ancora di chi legge. Le linee guida sul racconto della violenza di genere esistono da anni, sono state scritte e riscritte, eppure tornano regolarmente disattese proprio nelle prime ore di una notizia, quelle in cui si formano i titoli che restano impressi. Non è un'attenuante la fretta della cronaca: è, semmai, la prova che quelle regole non sono ancora entrate nella cultura professionale di chi le dovrebbe applicare per primo.

Chiamare "rivale in amore" un uomo travolto da chi voleva punire una donna non è una sfumatura stilistica. È un errore di sostanza che protegge, ancora una volta, la logica del possesso invece di smontarla. Il 2026 non può permettersi cronache scritte con il lessico dei poemi cavallereschi per raccontare una tragedia di controllo e violenza. Esistono codici deontologici, esiste una responsabilità pubblica dell'informazione: continuare a ignorarli non è un dettaglio tecnico, è il segno di un giornalismo che resta indietro mentre la realtà, e le sue vittime, lo hanno già superato. Federico Venco merita(va) di essere raccontato per quello che era davvero: un uomo che si è fermato ad aiutare. Non un personaggio secondario in un duello d'amore che non è mai esistito.