Unica illusionista donna al mondo con Sindrome di Down, Giliana Flore – in arte Magica Gilly – ha aperto nei giorni scorsi la 27a edizione del Festival internazionale della magia a San Marino. A un secolo dalla scomparsa di Harry Houdini, uno dei più celebri illusionisti del mondo, ha attuato con successo uno degli esperimenti rimasti tra gli appunti privati del leggendario mago e mai eseguito: modificare l’immagine di una fotografia mentre questa si trova in volo, senza alcun contatto fisico, guidata solo dalla volontà e dal talento. Così il 3 marzo, presso l’Aeroclub di San Marino, la dimostrazione è cominciata con una fotografia raffigurante l’artista con un vassoio vuoto, sigillata in una busta alla presenza di testimoni e anche giornalisti; poi fra le persone a terra è stato selezionato un oggetto portato autonomamente da casa. Sul volo, al momento dell’apertura della busta, l’immagine contenuta nella fotografia risultava modificata: sul vassoio appariva l’oggetto scelto pochi minuti prima da chi era rimasto a terra.

Sport

“Niente di speciale”: stasera su Rai 2 il documentario sulla campionessa paralimpica Nicole Orlando

Laura Badaracchi
“Niente di speciale”: stasera su Rai 2 il documentario sulla campionessa paralimpica Nicole Orlando
“Niente di speciale”: stasera su Rai 2 il documentario sulla campionessa paralimpica Nicole Orlando

«Se Houdini liberava il corpo, Gilly libera l’anima in un tempo in cui il bullismo crea troppo spesso tra i giovani limiti di insicurezza», ha sottolineato Mago Gabriel, organizzatore del Festival e padre di Magica Gilly: per lei essere nata con la trisomia 21 non ha rappresentato un ostacolo nel realizzare i suoi sogni professionali. Un tema, quello dell’inclusione lavorativa, di cui si parlerà anche in occasione della Giornata mondiale della Sindrome di Down, in programma sabato 21 marzo. Gabriele Merli e la moglie hanno accolto la trisomia 21 della loro unica figlia Giliana Flore, nata prematura in Francia nell’aprile del 1996. Lui da bambino si era innamorato del mago Silvan in televisione e ha voluto diventare a sua volta un illusionista. Lei, anche se ha preso il diploma di segretaria d’azienda, fin da piccola ha seguito le orme paterne: fanno spettacoli ed esibizioni insieme e separatamente. Magica Gilly è molto stimata anche all’estero; padre e figlia si fanno pubblicità a vicenda: «Da quando è entrata nell’ambiente magico, il lavoro è aumentato anche per me», confida Mago Gabriel. La figlia, oggi quasi trentenne, si dedica all’illusionismo da quando aveva 13 anni: «Voleva sempre salire in passerella con me e gli altri artisti, le ho spiegato che poteva farlo solo se si esibiva con un numero e ha iniziato a imparare», racconta.

Magica Gilly e mago Gabriel, il suo papà

Giliana è molto precisa nell’agenda e nell’ordine della camera, ogni volta che viaggiano insieme per lavoro non solo in tutta Italia, ma anche all’estero: Francia, Spagna soprattutto. Nell’ottobre 2012 ha partecipato come ospite al Campionato francese di Magia ad Aix En Provence, ricevendo il premio speciale della giuria e nel 2018 a Tagliacozzo (Aq) il premio alla carriera. Ha condiviso il palcoscenico con artisti del calibro di Silvan, Alexander, Raul Cremona e Mago Forest. «Mi sento trattata alla pari, chiamata perché piace quello che faccio, il numero, il costume», dice. In famiglia, accuditi dalla stessa Gilly, ci sono anche le colombe e il coniglio che l’accompagnano nei suoi numeri sul palco. Cosa prova quando si esibisce? «Mi sento a mio agio, felice, contenta di vedere il pubblico che mi applaude e sono tranquilla, come fossi a casa mia, e mi sento sicura», aggiunge. Le piace molto esibirsi «per i bambini, perché apprezzano il mio numero molto colorato e anche gli animali». E poi «essere sui social e apprezzata da chi mi guarda».

Società e valori

Mongoloidi non si dice, le parole sono importanti

Guido Marangoni
Mongoloidi non si dice, le parole sono importanti
Mongoloidi non si dice, le parole sono importanti

Durante gli anni della pandemia con il padre ha scritto il primo libro, “Magica Gilly. 50 trucchi per veri illusionisti” (Carlo Filippini) e con lo stesso editore è uscito anche “Gilly: la vera storia”: ha creduto fin da bambina nelle sue capacità e abilità, sostenuta dai genitori, e ogni ostacolo è stato un gradino verso il successo. Tutte le royalties sono devolute al Centro 21 di Riccione, che supporta giovani con fragilità.