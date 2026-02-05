PHOTO
Filippo Caccamo, comico e content creator, parteciperà, con un contributo video, al Secondo Simposio sul benessere digitale organizzato da Famiglia Cristiana e Cisf, realtà del Gruppo Editoriale San Paolo, e Fondazione Carolina con Ucsi Lombardia che si terrà in occasione del Safer Internet Day, la mattina del 12 febbraio dalle 9.30, intitolato A.I. nostri figli. Intelligenza artificiale e informazione libera, la responsabilità della parola a tutela delle generazioni digitali. Il corso, già sold out, dà diritto in presenza a crediti formativi, ma potrà essere seguito da chiunque in streaming sul sito di Famiglia Cristiana www.famigliacristiana.it.
Di seguito, il programma e gli invitati.