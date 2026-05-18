Jannick Sinner ha conquistato per la prima volta nella sua carriera il titolo degli Internazionali d’Italia. La vittoria nella finale contro il norvegese Casper Ruud ha suggellato un percorso perfetto, con un netto 6-4 6-4 che conclude un torneo disputato da numero 1 del mondo, con un solo set perso. Ma Jannick non è impeccabile solo con la racchetta in mano. È un campione di stile, di classe ed eleganza. E come ogni campione che si rispetti ha a cuore chi è in difficoltà. Oltre che di tennis in questi giorni infatti, si è parlato dei bimbi che accompagnano i fenomeni del circuito ATP nell’ingresso in campo.

Luciano Darderi – che si è poi scusato- è stato fortemente criticato per aver ignorato la bimba durante il suo ingresso al Centrale. È andata meglio alla piccola Sofia, accompagnata dall’altoatesino, che dopo aver afferrato la mano di Sinner ha felicemente salterellato durante l’ingresso. Una scena emozionante e che scalda il cuore, specialmente poiché questi bimbi arrivano dai reparti oncologici di due ospedali della città.

Il video dell'ingresso di Jannick Sinner con la piccola Sofia