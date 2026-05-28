Non basta vivere più a lungo. La vera sfida del nostro tempo è vivere bene, custodendo dignità, relazioni, salute e partecipazione sociale lungo tutto l’arco dell’esistenza. È il messaggio emerso dal Vatican Longevity Summit, il grande appuntamento internazionale promosso a Roma dall’Istituto Internazionale di Neurobioetica insieme a Brain Circle Italia, con il patrocinio della Pontificia Accademia per la Vita, dal quale è nata la prima Carta Etica sull’Invecchiamento in Salute e la Longevità e un Decalogo della longevità globale.

Il tema non riguarda soltanto il futuro, ma il presente delle nostre società. Mai nella storia dell’umanità si è vissuto così a lungo: secondo le Nazioni Unite, entro il 2050 gli over 65 nel mondo supereranno il miliardo e mezzo. In Europa l’età media continua a crescere e l’Italia, in particolare, con una speranza di vita alla nascita di 83,4 anni, è ai vertici globali della longevità. Tra il 1990 e il 2024 la speranza di vita è aumentata di circa 8 anni per gli uomini e di 6,5 anni per le donne, raggiungendo rispettivamente gli 81,5 e gli 85,6 anni. E l’età mediana alla morte risulta pari a 81,6 anni per gli uomini e 86,3 per le donne. Oggi oltre il 24% della popolazione italiana ha più di 65 anni: un traguardo importante della medicina, della prevenzione e del miglioramento delle condizioni di vita, ma anche una trasformazione che pone interrogativi profondi sul piano sociale, economico ed etico.

L’invecchiamento della popolazione comporta infatti nuove fragilità: aumento delle malattie neurodegenerative, crescita della solitudine e dell’isolamento sociale, pressione sui sistemi sanitari e previdenziali, difficoltà nel garantire cure e assistenza adeguate a tutti. Accanto ai progressi delle neuroscienze, della medicina rigenerativa e dell’intelligenza artificiale applicata alla salute, emerge il rischio che la longevità diventi un privilegio per pochi, creando nuove disuguaglianze biologiche e sociali.

Per questo il Summit ha voluto mettere al centro un’idea di “longevità integrale”, fondata non soltanto sull’estensione biologica della vita, ma sulla qualità umana degli anni vissuti. Premi Nobel, neuroscienziati, bioeticisti e ricercatori internazionali hanno richiamato la necessità di un nuovo equilibrio tra scienza, etica e umanesimo, sottolineando che la salute cerebrale, le relazioni sociali, la prevenzione e la dignità della persona devono restare al centro delle società longeve.

Il decalogo della longevità globale

1. Mettere la salute prima della malattia

La vera rivoluzione della longevità è la prevenzione. Alimentazione equilibrata, attività fisica, sonno regolare, screening e vaccinazioni devono diventare diritti accessibili a tutti, perché prevenire resta la forma più democratica di cura.

2. Custodire il cervello come patrimonio umano

La salute cerebrale è una delle grandi sfide del XXI secolo. Difendere memoria, capacità cognitive, equilibrio emotivo e relazioni significa proteggere il “capitale umano” delle società future.

3. Fare dello stile di vita una medicina quotidiana

Non fumare, limitare l’alcol, mantenersi attivi, coltivare relazioni e allenare la mente sono strumenti concreti di salute. Molte malattie croniche possono essere prevenute attraverso comportamenti corretti.

4. Evitare una “longevità per pochi”

Le innovazioni scientifiche non devono aumentare le disuguaglianze. Cure, prevenzione e nuove tecnologie devono essere accessibili a tutti e non soltanto a chi possiede maggiori risorse economiche.

5. Riconoscere il valore di ogni età della vita

L’invecchiamento non può essere considerato solo declino. La vecchiaia custodisce esperienza, memoria, relazioni e capacità di trasmettere valori e conoscenze alle nuove generazioni.

6. Costruire ambienti che generano salute

Città vivibili, spazi verdi, cultura, lavoro dignitoso e relazioni comunitarie influenzano direttamente la qualità della vita e dell’invecchiamento.

7. Tenere unite scienza ed etica

Le nuove frontiere della medicina e delle neuroscienze richiedono una guida etica. La domanda decisiva non è soltanto “quanto possiamo vivere?”, ma “come vogliamo vivere?”.

8. Combattere solitudine ed esclusione

La solitudine accelera fragilità e declino. Al contrario, appartenenza, relazioni sociali e partecipazione rappresentano autentici fattori protettivi per la salute.

9. Ricostruire il patto tra generazioni

Le società longeve hanno bisogno di un’alleanza nuova tra giovani e anziani, fondata sulla condivisione delle responsabilità, delle competenze e della memoria collettiva.

10. Difendere la dignità della persona sempre

La vera misura del progresso umano non sarà soltanto vivere più a lungo, ma custodire dignità, giustizia e solidarietà in ogni stagione della vita, soprattutto nella fragilità.