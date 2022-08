Alberto Angela: «Papà mi ha insegnato a non aver paura della morte»

"Buon viaggio papà" aveva augurato il 13 agosto sui social Alberto Angela Piero, giornalista, divulgatore scientifico e intellettuale morto a 93 anni. Tre giorni dopo ha ripreso la parola commosso parola davanti al suo feretro in una camera ardente piena di persone in fila per l'ultimo saluto in Campidoglio a Roma. «Penso che le persone che amiamo non dovrebbero mai lasciarci. Però capita. Mio padre è riuscito sempre a unire pur mantenendo le sue opinioni. In questi giorni ci hanno sorpreso messaggi, articoli, pieni non di dolore ma di amore, un sentimento che rimane e che si trasforma in valore. E i valori sono eterni».

Un'eredità importante quella di Piero Angela: «L'ultima cosa che ha detto, il comunicato, con poche forze, l'abbiamo raccolta io e mia sorella e trascritta. Era come se parlasse agli amici, si è rivolto al suo pubblico, a chi lo ha amato» ha proseguito di fronte al feretro ricoperto da rosse rosse, e circondato da tante corone (anche della Presidenza della Repubblica e della Presidenza del Consiglio), e dai gonfaloni delle città di Roma e Torino (dove Angela è nato nel 1928), della Regione Piemonte e del comune di Montelupo Fiorentino (di cui il giornalista era cittadino onorario dal 2018).