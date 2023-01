Caso Csm, che cos'è la lottizzazione dei "laici" (e perché è un problema)

Il giorno giusto doveva essere il 17 gennaio, dopo un paio di mesi di rinvii, per completare finalmente, con la nomina da parte del Parlamento in seduta comune dei membri cosiddetti laici, cioè non togati, il nuovo Consiglio superiore della magistratura , dopo che il precedente aveva conosciuto dimissioni, decadenze e rimpiazzi a seguito del noto e non edificante caso Palamara . Un passaggio anche simbolicamente importante, per voltare pagina e guardare avanti.

Le cose non sono andate come sperato: solo 9 dei 10 componenti di nomina parlamentare sono stati effettivamente eletti. L’elezione del decimo non è riuscita perché la notizia che Giuseppe Valentino, uno dei nomi sostenuti da FdI, risulterebbe indagato presso la Procura della Repubblica di Reggio Calabria in un procedimento penale - connesso al maxiprocesso noto come Gotha in cui si contestano reati connessi alla 'ndrangheta -, ha indotto proteste dell’opposizione e una retromarcia in corsa. Il sostituto, individuato in Felice Giuffrè , ordinario di diritto pubblico a Catania, sarà eletto il 19 gennaio.

LOGICHE SPARTITORIE

L’episodio apre uno squarcio su un tema non secondario di cui si parla poco: i criteri con cui si scelgono i componenti di nomina parlamentare. Se, infatti, la spartizione correntizia delle candidature dei magistrati fa sempre discutere, tanto che si è cambiata per contrastarla più volte la legge elettorale (ultimo cambio riforma Cartabia), il fatto che la parte laica sia “lottizzata” per appartenenza politica pare dato da tutti per scontato, quasi che fosse un fattore ineluttabile, almeno nelle consiliature più recenti. Ce ne sono state molte in cui i nominati erano per la metà parlamentari e amministratori locali che transitavano direttamente dall’incarico politico al Csm (nel Consiglio 2014-2018 erano addirittura 7 su 8). E tra gli altri è capitato sovente che i proposti dai partiti, poi nominati, fossero avvocati di provincia, sconosciuti nel Paese ma vicinissimi, anche per rapporti di fiducia strettamente personali, a partiti o a singoli leader politici, e/o magari anche candidati da partiti alle elezioni e non eletti o ex parlamentari non rieletti.

Una tradizione che sembra non voltare pagina a dispetto del monito del presidente della Repubblica Sergio Matterella, che presiede anche il consiglio superiore, e che il 25 settembre 2018, in avvio di consiliatura, ricordava: «I componenti laici, secondo quanto prevede lo stesso art. 104 della Costituzione, sono eletti non perché rappresentanti di singoli gruppi politici (di maggioranza o di opposizione) bensì perché, dotati di specifiche particolari professionalità, il Parlamento ha affidato loro il compito di conferire al collegio un contributo che ne integri la sensibilità».

Tra i nomi eletti il 17 gennaio 2023 ci sono Fabio Pinelli, già difensore di Luca Morisi, noto per aver ideato la macchina social detta “la bestia” della Lega; Claudia Eccher, avvocata di Trento, da anni legale di fiducia di Matteo Salvini; Enrico Aimi, avvocato di Modena, già senatore FI, ricandidato nel 2022 e non rieletto; Ernesto Carbone, candidato alle politiche con Matteo Renzi nel 2018 non eletto; Michele Papa, docente di diritto penale a Firenze, amico personale e tra gli uomini di fiducia di Giuseppe Conte.