Lo scrutatore è un mestiere che gli italiani non vogliono più fare

L’Italia rischia di diventare una Repubblica fondata sulla diserzione dei seggi elettorali. Non solo per andare a votare ma anche per permettere agli altri di votare.

Ad un certo punto della nottata elettorale, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è arrivato nella sala stampa del Viminale e ha tirato un enorme sospiro di sollievo: «È andata bene», ha detto. Polemiche di brogli? No. Voti contestati? Neanche. Operazioni a rilento? Neppure.

L’impresa, ai limiti dell’impossibile, è stata reclutare presidenti e scrutatori per aprire regolarmente i 61.556 seggi ordinari (poi ci sono quelli speciali come, ad esempio, le università dove hanno votato molti studenti fuorisede) e consentire agli italiani di votare.

«Abbiamo avuto delle defezioni molto importanti», ha detto Piantedosi, «in città come Milano si sono dovute effettuare il 47% di sostituzioni per i presidenti di seggio, quindi 600 su 1.256, e il 50% degli scrutatori, il 38% a Roma per mille rinunce di presidenti di seggio, il 26,5% a Napoli. E così via. Un dato molto importante, su cui dovremo riflettere».

Insomma, ora è ufficiale: tra i mestieri che gli italiani non vogliono più fare c’è anche quello di scrutatore.

Episodi del genere non sono nuovi, accadevano anche gli anni scorsi, ed erano in parte fisiologici con l’imprevisto dell’ultimo minuto che, magari, ti costringeva a non poter svolgere l’incarico. Quest’anno no, è stato diverso. Dal 30% di rinunce degli anni scorsi si è passati al 50 con punte anche più alte in alcune grandi città. Senza differenza tra Nord e Sud. Complice anche, l'inedito sabato elettorale e le scuole chiuse, che hanno forse indotto a programmare le prime vacanze fuori porta al mare o in montagna.

Insomma, assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali è diventata un'impresa, da garantire con mezzi al limite della disperazione, compresi gli appelli sui social e il reclutamento dei passanti: «Chi può, venga ai seggi». E non per votare ma per aprire il seggio e assicurare il diritto di voto, garantito dalla Costituzione, e base essenziale della democrazia.

A Palermo la diserzione è stata altissima: il Comune aspettava 2.400 scrutatori, se ne presentati appena 900, meno della metà. «Nel mio seggio», ha spiegato uno scrutatore, «su 4 previsti, mancavano tutti e quattro. Siamo dovuti andare per strada per cercare di recuperare qualcuno che fosse disposto a sostituirli». Scene simili si sono viste un po' ovunque. Non solo a Milano (città dove costituire i seggi è sempre stato complicato) ma anche a Bari, Genova, Cagliari.