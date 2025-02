In Toscana il suicidio assistito viene erogato dal servizio sanitario. I vescovi: «Triste primato»

Una legge regionale sul suicidio assistito che viene inserito tra le “procedure” erogate dal servizio sanitario per chi ne fa richiesta e ha i requisiti per accedervi. È la proposta di legge di iniziativa popolare in discussione al Consiglio regionale della Toscana e che, salvo sorprese, sarà approvata martedì, facendo della Regione la prima in Italia ad approvare una norma che fissa procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale sul fine vita. La norma sulle “procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 242/2019”, è stata promossa dall'associazione Luca Coscioni e supportata da oltre 10mila firme.

L'obiettivo è quello di definire il rispetto e la diretta applicazione, relativamente a ruoli, procedure e tempi del servizio sanitario, della verifica delle condizioni e delle modalità di accesso alla morte medicalmente assistita, affinché l'aiuto al suicidio non costituisca reato, così come delineato dalle sentenze della Corte Costituzionale. Illustrando in aula l'atto, il presidente della commissione sanità Enrico Sostegni (Pd) ha spiegato che il testo «stabilisce la procedura con la quale le persone possono far domanda all'Asl, ma anche i tempi e le modalità con le quali la commissione preposta analizza le questioni, coinvolge il comitato etico, e dà la risposta ai richiedenti, verificando tutta la procedura che deve essere seguita. Finora succede che si verificano i requisiti e poi si lasciano le persone sole che devono trovarsi l'assistenza sanitaria e la devono pagare. Da domani questo sarà fatto con personale sanitario volontario - ha continuato Sostegni - quindi rispettando l'obiezione di coscienza dei sanitari, che seguirà tutta la parte: forniranno i farmaci e sarà tutto in maniera assolutamente gratuita».

Entrando nel merito della norma, la legge istituisce una Commissione multidisciplinare (composta da medico palliativista, psichiatra, anestesista, psicologo e medico legale) incaricata di esaminare le richieste. Tra i cambiamenti più significativi rispetto alla proposta originaria, l’inserimento di un comma che recita così: «La Commissione verifica in via preliminare che il richiedente abbia ricevuto una informazione chiara e adeguata sulla possibilità di accedere a un percorso di cure palliative». Altre precisazioni vengono fatte sulle modalità di attuazione che «devono essere tali da evitare abusi in danno delle persone vulnerabili». Viene anche previsto che l’assistenza sia prestata dal personale sanitario «su base volontaria»: una formula che lascia aperta la porta all’obiezione di coscienza. Il suicidio medicalmente assistito verrà effettuato in forma gratuita: è stata inserita una norma finanziaria che prevede per la Regione una spesa di 10mila euro l’anno per tre anni. Fondi che verranno presi dagli stanziamenti per «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» alla voce «Interventi per la disabilità».

Il presidente della Toscana Eugenio Giani (nella foto in alto) nel suo intervento in Aula ha parlato di una legge «che più che fissare principi vuole essere di regolamentazione medico-amministrativa. Cerchiamo di mettere ordine e di fissare una procedura, un protocollo, per razionalizzare quello che avviene nelle Asl».

A favore della legge i consiglieri del Movimento 5 Stelle e anche quelli di Italia Viva, che hanno chiesto l’approvazione di un ordine del giorno sull’incremento delle cure palliative, e di alcuni consiglieri del Pd di area cattolica come Cristina Giachi e Andrea Pieroni che aveva espresso perplessità sulla proposta, poi superate: «Voglio ringraziare il gruppo Pd perché abbiamo avuto momenti intensi di discussione e confronto - ha detto in aula -. Mi sono orientato a esprimere voto favorevole a questo testo di legge anche perché ricordo a me stesso che la miglior difesa dei valori a cui facciamo riferimento la si fa essenzialmente essendo coerenti con essi in momenti talvolta tortuosi della vita». Per Pieroni è quindi «ineludibile una legislazione nazionale».

Tra le file dell’opposizione si è espresso duramente Giovanni Galli, ex portiere della nazionale, consigliere della Lega: per lui la legge è «un manifesto ideologico» che alimenta la cultura dello scarto e fa diventare la Toscana «una regione laicista e individualista. Chi vede nella morte la soluzione delle proprie sofferenze – ha detto – spesso vive in solitudine e dovrebbe essere accolto e confortato, non ucciso». Anche Diego Petrucci, di Fratelli d’Italia, ha contestato l’approccio ideologico del provvedimento.

Critico il mondo cattolico, a cominciare dai vescovi: «La Toscana ha avuto un ruolo pionieristico nell'abolizione della pena di morte; questa terra ha sempre avuto una forte tradizione di tutela della vita e della salute, oggi ci troviamo in una situazione complessa e delicata, dove si rischia un vulnus», ha affermato il presidente della Conferenza episcopale toscana, l’arcivescovo di Siena e cardinale Paolo Lojudice in merito alla proposta di legge, «nei dialoghi con gli esponenti della Regione abbiamo ribadito il nostro dovere di esprimere un'opinione basata sui valori della fede cristiana, non possiamo cambiare certe decisioni, ma possiamo continuare a proporre una visione che aiuti a formare le coscienze. Non si tratta di giudicare la sofferenza altrui - ha precisato -, ma dispiace che proprio la Toscana voglia rivendicare un primato in questo ambito; vedremo come evolverà la situazione».

Nel dibattito è intervenuto anche don Massimo Angelelli, direttore dell’Ufficio Cei per la Pastorale della salute: «I vescovi della Toscana hanno parlato in maniera chiara», ha detto, «non è immaginabile che un sistema che nasce per dare cura e per dare sollievo alle persone possa offrire percorsi di morte. Riteniamo che non sia nelle corde del Servizio sanitario nazionale. Nel rispetto di ognuno, certo, va anche riconosciuto che nell’ordinamento italiano non esiste il diritto alla morte. Noi immaginiamo la giustizia come una bilancia: dove c’è un diritto, dall’altra parte c’è un dovere. Se c’è un diritto alla morte, qualcuno ha un dovere di procurarmi la morte. Questo non è accettabile».

Anche Comunione e Liberazione in una nota ha criticato la proposta di legge: «Ci auguriamo che la nostra Regione prosegua la traiettoria positiva della propria storia, e che questa discussione diventi occasione per una riflessione profonda sulla concezione di cura e di dignità della persona umana, coscienti che la cura verso i sofferenti è segno e misura del grado di civiltà e di progresso di un popolo», ha scritto il Movimento in una nota, «siamo consapevoli della delicatezza del tema, e del potenziale impatto che le decisioni future potranno avere circa la prospettiva di chi è curato e di chi cura, siamo coscienti che la cura fino alla fine, lo «stare con» il malato, accompagnandolo, ascoltandolo, facendolo sentire amato e voluto, è ciò che può evitare solitudine, paura della sofferenza, sconforto».