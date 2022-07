Franco Branciaroli: «Senza la voce di Dio ci riduciamo solo alle chiacchiere»

Come tutti i grandi vecchi, Franco Branciaroli, classe 1947, non ha niente da perdere e molto da dire. Qualcuno l’ha definito un “frantoio teatrale” perché macina prosa e versi da mezzo secolo. Scuola del Piccolo Teatro nel ’68. Prima volta sul palcoscenico nel 1970 (La battaglia di Lobowitz di Peter Hacks). Primo ruolo da protagonista nel Gesù di Dreyer per lo Stabile di Torino nel ‘74. Ha lavorato con mostri sacri del teatro come Aldo Trionfo e Luca Ronconi. Ha duettato a lungo con Carmelo Bene («un galantuomo del Sud, nel privato era molto diverso dal personaggio pubblico che si era creato»), a cominciare dal pastiche Faust – Marlowe – Burlesque del ’75 in cui i due, nel corso della stessa serata, si scambiavano i ruoli di Faust e Mefistofele. Per lui Giovanni Testori ha scritto una decina di spettacoli, da Verbò, Sfaust, SdisOrè a In exitu, monologo di Riboldi Gino, tossico milanese, che un’ora prima di farsi l’ultima pera in un bagno della Stazione centrale si racconta in dialetto, in latino, in volgare antico, gridando la sua disperazione con una lingua smozzicata, frammentata, dove i suoni risultano più significanti delle parole. Dalla sua voce sono passati i capolavori di Moliére, Calderon de la Barca, i tragici greci, i drammaturghi del Novecento. Il 1° luglio scorso al Teatro Romano di Verona ha portato in scena il perfido e misterioso Shylock nel Mercante di Venezia, titolo d’apertura del festival shakespeariano di quest’anno.

Ma dopo cinquant’anni di carriera non si è ancora stufato?

«No, il contrario. La vita se ne va, scomparendo pian piano dall’orizzonte. Il palcoscenico è l’unico divertimento che mi resta».

Per un teatrante la vecchiaia è uguale a quella degli altri?

«Dipende. Glauco Mari ha più di 90 anni e continua a recitare, se non recitasse sarebbe già morto. Avere 25 o 90 anni sul palcoscenico non fa differenza. Salvo Randone lo dovevano sorreggere, camminava curvo, strisciava i piedi. Appena entrava in scena diventava un altro. Il teatro è adrenalinico, ti senti importante, vivo se davanti a te ci sono cinquecento persone che applaudono».

Come sta oggi il teatro?

«Male, come tutto il resto. La storia del teatro non la conosce nessuno, neanche voi giornalisti. È come la filatelia, solo gli esperti ne capiscono qualcosa. Oggi il teatro viene confuso con lo spettacolo, la letteratura con i diari personali, il cinema con il successo al botteghino».

Ce l’ha con il “teatro impegnato” o “politico”.

«Il teatro politico sarebbe una cosa seria, non un comizio camuffato, come accade oggi, per cui devo ascoltare quello che dicono, applaudire e sentirmi buono. Il teatro è una forma particolare di conoscenza come la letteratura. Non è andare sul palco per svuotare la propria coppa dell’anima. Chi va a teatro non vuole essere informato sulle disgrazie del mondo. Per questo ci sono i giornali».

I suoi spettacoli migliori?

«Lolita con Luca Ronconi. Il testo non era tratto dal romanzo ma dalla sceneggiatura che Nabokov aveva preparato per il film. Medea, sempre con Ronconi. Pour un oui ou pour un non di Nathalie Sarraute con Umberto Orsini. Io ho fatto spettacoli memorabili, da storia del teatro. Queste cose oggi non si vedono più. Per fare il teatro servono i soldi. Non basta avere un’idea geniale e mettere su due assi sul palcoscenico. Questo lo puoi fare solo se sei Beckett. Ma di Beckett ce n’è solo uno. Oggi per risparmiare mettono a recitare giovani truccati da vecchi».

Il regista con cui è stato più difficile lavorare?

«Nessuno. Se ne trovi uno stupido che ti fa fare una cosa cretina, tu la devi fare bene. Il bello dell’attore è l’obbedienza».