La storia di Borgo Egnazia, il resort che ospita il G7 in Puglia

Nell’Italia dei piccoli borghi abbandonati o in lotta per sopravvivere, quello pugliese di Borgo Egnazia fa decisamente eccezione.

Perché non è uno dei tanti borghi della provincia rurale italiana ma - a dispetto del nome - è stato completamente costruito da zero tra il 2005 e il 2010 a Savelletri, marina del comune di Fasano, in provincia di Brindisi, ed è diventato un resort di lusso, scenografia di party sontuosi e meta di vacanze di politici, vip e personaggi del jet set internazionale: da Madonna (che nel 2021 ha festeggiatoil compleanno) a Justin Timberlake e Jessica Biel (che nel 2012 si sono sposaticon una festa da 5 milioni di euro), da Chiara Ferragni fino all’ex segretario di Stato americano Henri Kissinger e alla premier Giorgia Meloni (che qui passò un weekend a fine giugno dell’anno scorso).

Insomma, il lato glamour c’era già, quello istituzionale lo porterà il G7 in programma da giovedì 13 a sabato 15 giugno con i grandi del mondo, da Biden a Macron, da Trudeau a Sunak, da Scholz a Ursula von der Leyen, che si ritroveranno a discutere di geopolitica, guerra, clima, economia e nuovi assetti europei, in questa cittadella onirica e artificiale avvolta da una privacy impenetrabile.

Entrare nel resort, infatti, è già difficilissimo in periodi normali, in questi giorni di preparativi per il summit è impossibile.

Borgo Egnazia non è un borgo e non è frutto del recupero di qualche storica masseria, come ce ne sono tante da queste parti, ma un paese immaginato e diventato la proiezione a livello internazionale di una certa pugliesità con il suo mix di architettura, storia, tradizioni, ospitalità, gastronomia e folclore.

La clientela è per due terzi estera e proviene per il 40 per cento da Stati Uniti e Gran Bretagna, seguita da Europa, e in misura minore, da Asia,Sud America e Australia. A due passi, c’è l’incantevole Valle d’Itria, con la perla di Martina Franca, il blu intenso dell’Adriatico, muretti a secco e osterie che deliziano turisti e autoctonicon le leccornie locali, a cominciare dalle mitiche “bombette”. E poi Fasano, Monopoli, i trulli di Alberobello, Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 1996,dove potrebbe essere scattata la foto di gruppo dei leader che partecipano al summit.

«La scelta di ospitare il G7 ci riempie d’orgoglio ma non vogliamo attribuirci alcun merito. Evidentemente, sul piano della gestione logistica, la Puglia presentava le soluzioni migliori. La regione avrà ricadute assai positive dall’evento», ha detto in una recente intervista a Repubblica Bari Marisa Melpignano, l’imprenditriceche insieme al marito Sergio (morto nel 2015) ha portato la Puglia in cima all’hit parade globale del turismo di qualità con le sue strutture, a cominciare da Masseria San Domenico.