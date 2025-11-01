«Le scuole siano laboratori di profezia. Si educano persone in carne ed ossa non individui astratti»

«Il Giubileo è un pellegrinaggio nella speranza e voi tutti, nel grande campo dell’educazione, sapete bene quanto la speranza sia una semente indispensabile! Quando penso alle scuole e alle università, le penso come laboratori di profezia, dove la speranza viene vissuta e continuamente raccontata e riproposta. Le sfide attuali, a volte, possono sembrare superiori alle nostre possibilità, ma non è così. Non permettiamo al pessimismo di sconfiggerci!».

L’atmosfera è particolarmente solenne in piazza San Pietro gremita di fedeli e riscaldata dal sole autunnale. È la solennità di Tutti i Santi e, anche, la conclusione del Giubileo del mondo educativo e per questo papa Leone XIV ha deciso proprio in questo giorno di proclamare Dottore della Chiesa San John Henry Newman, che dall’anglicanesimo si convertì al cattolicesimo e divenne anche cardinale. Sul sagrato della Basilica, è presente anche una delegazione della Chiesa anglicana.

Il rito della proclamazione è molto semplice ma suggestivo. Dopo l’atto penitenziale, il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, accompagnato dal postulatore, si è rivolto al Papa chiedendo la proclamazione di san John Henry Newman a “Dottore della Chiesa Universale” e ha dato lettura della sua biografia.

Ha ricordato la sua nascita a Londra il 21 febbraio 1801, in una famiglia anglicana, la sua ordinazione a diacono della Chiesa d’Inghilterra e poi a pastore nel maggio 1825, incaricato di seguire gli studenti universitari come vicario della parrocchia dell’Università di Oxford. Fra il 1832 e 1833, durante un viaggio di ritorno dall’Italia, Newman compose Lead, Kindly Light, divenuto in seguito un popolare inno religioso.

Negli anni seguenti avviò con altri amici il Movimento di Oxford, per contrastare il diffondersi nelle università inglesi del liberalismo religioso. Come pastore e teologo anglicano, fu strenuo difensore del principio dogmatico, tanto da essere considerato il più insegne esponente della cosiddetta “Chiesa Alta”.

Quando molti ecclesiastici anglicani, per lo più appartenenti al Movimento di Oxford, passarono alla Chiesa Cattolica, Newman andò incontro alla crisi religiosa che portò anch’egli ad aderire al cattolicesimo nel 1845.

Al termine della lettura della biografia, il Papa ha pronunciato la formula solenne: «Noi accogliendo il desiderio di molti Fratelli nell’Episcopato e di molti fedeli del mondo intero, avuto il parere del Dicastero delle Cause dei Santi, dopo aver lungamente riflettuto e avendo raggiunto un pieno e sicuro convincimento, con la pienezza dell’autorità apostolica dichiariamo San John Henry Newman Dottore della Chiesa universale».

Il motivo per cui ha scelto il Giubileo del mondo educativo per questa proclamazione il Pontefice lo spiega bene nell’omelia: «Nominare San John Henry Newman co-patrono, insieme a San Tommaso d’Aquino, di tutti i soggetti che partecipano al processo educativo» è il riconoscimento «dell’imponente statura culturale e spirituale di Newman» che, è l’auspicio di Prevost, «servirà d’ispirazione a nuove generazioni dal cuore assetato d’infinito, disponibili per realizzare, tramite la ricerca e la conoscenza, quel viaggio che, come dicevano gli antichi, ci fa passare per aspera ad astra, cioè attraverso le difficoltà fino alle stelle».

Il messaggio che Leone affida agli educatori e alle istituzioni educative è chiaro: «“Risplendete oggi come astri nel mondo”», sottolinea, «grazie all’autenticità del vostro impegno nella ricerca corale della verità, nella sua coerente e generosa condivisione, attraverso il servizio ai giovani, in particolare ai poveri, e nella quotidiana esperienza che “l’amore cristiano è profetico, compie miracoli”».