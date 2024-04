L'attacco (concluso) dell'Iran a Israele che ha tenuto il mondo col fiato sospeso

"La questione può considerarsi chiusa così, ma se il regime israeliano commetterà un nuovo errore, la risposta sarà considerevolmente più dura", ha dichiarato l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite Saed Iravani, che ha inviato una lettera alla presidenza del Consiglio di sicurezza Onu e al segretario generale Antonio Guterres affermando che l'attacco contro Israele "rientra nell'esercizio del diritto di Teheran all'autodifesa".

Il regime iraniano sembra così appagato dalla clamorosa azione militare compiuta contro Israele nella serata di sabato 13 aprile, che per diverse ore ha tenuto il mondo con il fiato sospeso.

Secondo il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari, durante l'attacco guidato da Teheran sono stati lanciati 300 proiettili contro lo Stato ebraico, compresi 170 droni che sono stati intercettati senza colpire Israele. "È qui che il comando militare americano per il Medio Oriente (Centcom) ha compiuto uno sforzo enorme", ha commentato, "dei 30 missili da crociera iraniani lanciati, nessuno è entrato nello spazio aereo israeliano", ha aggiunto l'ammiraglio Hagari, "25 sono stati abbattuti da azioni israeliane, al di fuori dello spazio aereo", aggiungendo che "sono stati lanciati 110 missili balistici", di cui "solo alcuni sono caduti sul territorio israeliano", in particolare sulla base aerea di Nevatim, situata nel deserto del Negev.

“Insieme agli Stati Uniti e ad altri partner, siamo riusciti a difendere il territorio dello Stato di Israele", ha aggiunto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant. Risulta ferita una bambina di 7 anni, colpita alla testa da schegge lanciate per intercettare un proiettile iraniano. È stata evacuata in gravi condizioni all'ospedale Soroka di Beersheva, secondo la portavoce dell'ospedale.

I servizi di emergenza israeliani hanno inoltre dichiarato di aver soccorso 31 feriti in condizioni non gravi, "che mostravano sintomi di ansia o lesioni causate dalla ricerca di un riparo".

Nella mattina di domenica è stato riaperto lo spazio aereo su gran parte dei Paesi del Medio Oriente, che lo avevano chiuso nella serata di sabato dopo la notizia del lancio dei droni e dei missili da parte dell’Iran. Il regime degli ayatollah aveva promesso una reazione al raid israeliano del 1º aprile contro la sezione consolare dell’ambasciata iraniana a Damasco, Siria, nel quale erano stati uccisi alti ufficiali iraniani.

La reazione c’è stata ed è avvenuta nel modo più clamoroso, con un attacco diretto contro Israele dal territorio dell’Iran. Ma l’Iran sapeva anche che Israele, assistito dagli Stati Uniti e da altri paesi occidentali, avrebbe avuto il tempo di prepararsi avvertendo la popolazione e mettendo in atto tutti i possibili sistemi di difesa, già ampiamente sperimentati contro gli attacchi di Hamas ed Hezbollah.

Da questo punto di vista l’attacco iraniano ha avuto una funzione dimostrativa, anche per questo ora il regime di Tehran considera “chiusa” la questione. Resta ora da capire se e come Israele reagirà all’attacco. Nel pomeriggio di domenica ci sarà una nuova riunione del gabinetto di guerra del governo israeliano.

Il presidente Joe Biden ha chiarito che gli Stati Uniti non parteciperanno ad alcuna operazione offensiva contro l'Iran, secondo un alto funzionario dell'amministrazione. Ma ha detto che l'impegno di Washington per la sicurezza di Israele contro le minacce iraniane rimane "ferreo".

Biden ha telefonato al primo ministro israeliano Netanyahu. Nella telefonata Biden ha detto che Israele dovrebbe considerare questa notte come una vittoria, perché l'attuale valutazione degli Stati Uniti è che gli attacchi iraniani sono stati in gran parte infruttuosi e hanno dimostrato la superiore capacità militare di Israele. “You got a win. Take the win”, (“Hai vinto, incassa la vittoria”) sarebbero le parole dette da Biden a Netanyahu.