La tua firma fa miracoli: dona il tuo 5x1000 ai Missionari di Don Bosco

In questo mondo che da troppo tempo convive con la parola emergenza, ogni tuo gesto ha un valore immenso. In questo tempo, che sembra non avere fine, in cui milioni di persone vivono ogni giorno come se fosse l'ultimo, ogni tua scelta è fondamentale per costruire la pace. In questa stagione di guerra, di ingiustizia, di terrore che congela i nostri cuori gettandoli in pasto alla paura, tu sei importante.

Ora più che mai tu, io, tutti noi abbiamo il dovere e il potere di cambiare le cose decidendo di fare qualcosa, aggrappandoci alla fede e non lasciando mai e poi mai cadere la speranza. E la speranza, oggi, è anche un gesto, una scelta che non costa nulla ma che non ha prezzo… la tua firma fa miracoli.

Il 5x1000 è una quota dell’imposta IRPEF che lo Stato ripartisce per dare sostegno alle associazioni come Missioni Don Bosco. Le imposte per chi firma il 5x1000 non cambiano, ma i 5 millesimi delle imposte versate vengono devoluti in beneficenza. Se non si esprime preferenze, la quota rimane allo Stato.

Se scegli di donare il tuo 5x1000 a Missioni Don Bosco la tua firma diventa cibo, istruzione, cura e amore per i bambini più poveri delle missioni salesiane. Un sostegno di straordinario valore che cura, protegge e cambia per sempre la vita di tantissimi bambini e bambine nel mondo. La tua firma significa tutto per i missionari salesiani che, in ogni terra povera, martoriata, dimenticata, sono e resteranno sempre al fianco dei più piccoli, dei più fragili per continuare a costruire insieme a te il futuro che vogliamo. Cercando l’acqua in terre aride e sterili, dando da mangiare a chi non ha niente, acquistando banchi, attrezzando laboratori di formazione professionale, costruendo scuole e comprando medicine per chi non si può curare.

Noi ci mettiamo il nostro impegno per sostenere il lavoro dei padri salesiani ma, non potremmo concretizzare nulla nelle missioni di Don Bosco senza il tuo aiuto. Riportare il codice fiscale di Missioni Don Bosco 97792970010 e la tua firma nella dichiarazione dei redditi, nella parte dedicata alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dà vita a un nuovo miracolo nelle opere dei Paesi più svantaggiati.

A te oggi rivolgo il mio più sincero appello per restare accanto, attraverso i missionari di Don Bosco, ai bambini più fragili. Ora più che mai scegli la pace, scegli la salvezza, scegli di compiere un piccolo miracolo. Col tuo 5X1000 puoi darmi una mano per aiutare i bambini a rischio del Kenya, dell’Ucraina, del Venezuela e dei Paesi più poveri, se puoi, aiutaci.