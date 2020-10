"Ma il teatro c'è", la sfida del Franco Parenti nella stagione della pandemia

Un giorno, quando tutto sarà finito, ci ricorderemo del Franco Parenti di Milano. Eccome, se lo ricorderemo. Da quando è finito il lockdown e i teatri hanno potuto riaprire al pubblico a metà giugno, il teatro diretto da Andrée Ruth Shammah è andato avanti senza fermarsi mai con coraggio, creatività e determinazione. Non come se nulla fosse ma come se nulla potesse fermare la cultura e la socialità che sono nel Dna di una città come Milano. Sono arrivati i plexiglas tra le poltrone di una delle sale. Sono stati utilizzati i Bagni Misteriosi, a bordo piscina, per alcuni spettacoli estivi. Nei comuni lombardi più colpiti dalla pandemia, da Codogno ad Alzano Lombardo, a fine agosto è arrivato il teatro itinerante con il tour Eccoci. È il momento di ripartire: «La gente all’inizio aveva quasi paura, poi ha preso coraggio e ha prevalso la voglia di stare insieme», ricorda l’assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, che ha raccontato com’è nata l’idea con Shammah: «A marzo ci sentivamo al telefono a tarda sera. Parlando, è nata l’idea, un po’ stravagante, di recuperare il teatro itinerante con l’obiettivo di portarlo nelle città più colpite dal Covid-19».

Nella Milano dove è già stato deciso il coprifuoco notturno, aleggiano ombre pesantissime su una nuova stretta e dove è in forse anche la Prima della Scala, il Franco Parenti va avanti e presenta il cartellone per la prossima stagione. Il titolo è tutto un programma: Ma il teatro c’è. – Noi ci siamo. E voi? «È quel “ma” che fa la differenza», dice Shammah, allegra e istrionica come sempre, in quella che più che una conferenza stampa somiglia a una pièce dove si recita a soggetto. L’esordio è con Rainer Maria Rilke e la sua poesia Sulla pazienza: «Maturare come un albero / che non forza i suoi succhi / e tranquillo se ne sta nelle tempeste / di primavera, e non teme che non possa arrivare l’estate. / Eccome se arriva!». Shammah ringrazia le compagnie «che hanno dato un senso a questa stagione, e il Teatro della Pergola d Firenze di cui siamo partner», ringrazia Milano «che sento come mia alleata nel tenere aperto il teatro» e si dice «stranamente calma e fiduciosa» per il prossimo futuro: «La stagione sarà lunga, finirà il 27 giugno ma io avevo programmato tutto tenendo conto di questa seconda ondata, anche se non voglio parlare troppo del virus», sottolinea. Snocciola i numeri: «Ci sono quattordici titoli in cartellone e abbiamo 1.500 abbonati. Non sono pochi considerate tutte le incertezze della stagione». Ricorda qual è la ricetta vincente: «Bisogna dare un motivo valido al pubblico perché esca di casa e venga a teatro in un momento in cui la socialità è ridotta al minimo e c'è comprensibilmente molta paura».