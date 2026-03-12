Le guerre non arrivano nelle nostre case solo con il rumore delle bombe. A volte arrivano in silenzio, con una clausola cambiata da un assicuratore di Londra o di New York. È lì che la crisi di Hormuz smette di essere un affare per analisti e diventa una faccenda familiare: il primo colpo al bilancio domestico non è il missile, è il premio di rischio.

Sembra un tema tecnico. In realtà è una delle cose più umane che ci siano. Un’assicurazione è, in fondo, una forma fredda di solidarietà: molti pagano poco perché pochi, se colpiti dalla sfortuna, non perdano tutto. Quando questa rete regge, il commercio mondiale funziona quasi senza che ce ne accorgiamo. Quando invece si lacera, scopriamo che la pace non è soltanto assenza di guerra: è anche la possibilità di fidarsi del fatto che una nave parta, arrivi, scarichi, e che qualcuno sia disposto a coprirne il rischio.

Ecco perché la vicenda delle polizze marittime è più interessante del solito racconto sul caro-petrolio. Lo Stretto di Hormuz può anche restare formalmente aperto, ma se il suo attraversamento diventa troppo pericoloso o troppo costoso da assicurare, il risultato economico cambia poco. Il mare si chiude prima nei contratti e poi nelle acque. Prima della scarsità viene il dubbio. Prima dell’embargo viene l’inassicurabilità.

In questi giorni i premi assicurativi contro il rischio di guerra per le navi nella zona del Golfo sono saliti in alcuni casi di oltre il 1000 per cento. Per una grande petroliera, ciò che prima costava una frazione del valore della nave può trasformarsi in milioni di dollari per un solo viaggio. E non è solo una cifra da addetti ai lavori. È un costo che si propaga: sul greggio, sul gas, sui fertilizzanti, sui trasporti, sugli oggetti di plastica, sui prezzi agricoli, fino ai conti di chi fa la spesa. La guerra, nell’economia, spesso non entra distruggendo subito le cose: entra facendo pagare più cara la paura.

Qui appare un paradosso che meriterebbe di essere spiegato meglio nel dibattito pubblico. Noi parliamo spesso del mercato come di una macchina autonoma, capace di regolare da sola gli scambi del mondo. Ma quando il rischio supera una certa soglia, il mercato arretra e chiede protezione. Non a caso gli Stati Uniti hanno annunciato una riassicurazione pubblica fino a circa 20 miliardi di dollari per i traffici nel Golfo. La riassicurazione, detta semplicemente, è l’assicurazione delle assicurazioni. Serve quando il danno possibile è così grande da spaventare perfino chi, di mestiere, vende protezione. È un dettaglio tecnico solo in apparenza. In realtà è una confessione politica: quando la guerra sale, anche il libero mercato chiede lo Stato.

E forse è proprio questa la verità più originale di Hormuz. Non stiamo vedendo solo un conflitto tra eserciti o un’impennata del petrolio. Stiamo vedendo la fragilità morale della globalizzazione. Le merci girano il pianeta non perché il mondo sia naturalmente ordinato, ma perché esiste un’infrastruttura invisibile di diritto, garanzie, marine militari, contratti, premi, arbitrati, coperture. In una parola: fiducia. Quando la fiducia si rompe, il prezzo non colpisce prima i grandi sistemi; colpisce prima le vite ordinarie.

Per questo la pace, oggi, non è un discorso astratto. È una voce del bilancio familiare. Se il conflitto si allunga, salgono i carburanti, si irrigidiscono i tassi, rincarano i trasporti e si trasmette nuova inflazione. Il Fondo monetario internazionale ha già avvertito che un aumento del 10 per cento del petrolio mantenuto per gran parte dell’anno può aggiungere circa 0,4 punti all’inflazione globale. Tradotto: quello che appare lontano arriva vicino, e quello che sembra geopolitica diventa bolletta.

C’è allora una lezione, quasi spirituale, da non perdere. La convivenza non si difende solo nei grandi vertici o sulle mappe militari. Si difende anche in quelle forme anonime di cooperazione che nessuno celebra: una nave assicurata, un corridoio marittimo protetto, un contratto onorato, un premio che resta pagabile. La pace, prima di essere un ideale, è una pratica minuta del possibile. La guerra la spezza proprio lì, dove nessuno guarda. E quando ce ne accorgiamo, spesso è già entrata in cucina.