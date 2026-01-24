Un decennio che sembra volato via, eppure che pesa come se fosse stato ieri. Dieci anni da quella sera del 25 gennaio 2016, quando Giulio Regeni, giovane ricercatore friulano di 28 anni, scomparve nei pressi della stazione metro di Dokki, al Cairo. E dieci anni dal tragico ritrovamento del suo corpo, il 3 febbraio, brutalmente torturato e abbandonato ai margini di un cavalcavia della capitale egiziana.

«Ma che cosa ti hanno fatto?» è il grido soffocato che Paola Deffendi, madre di Giulio, pronunciò davanti alla salma del figlio. Oggi, queste parole sono diventate il simbolo di una battaglia di verità che ha unito il Paese, e che continua a segnare una generazione. Sono parole che risuonano ora nel docufilm Tutto il male del mondo, in uscita nelle sale il 2, 3 e 4 febbraio con Fandango, dopo l’anteprima nazionale a Fiumicello Villa Vicentina il 25 gennaio.

Il documentario, della durata di 100 minuti e diretto da Simone Manetti, ripercorre i giorni drammatici del sequestro di Giulio, le torture subite, il contesto storico-politico del Cairo e il percorso della famiglia verso la verità. Non è un film d’inchiesta, ma un racconto fatto di parole dirette: quelle dei genitori di Giulio, di chi ha seguito il processo e dei testimoni che hanno visto da vicino la vicenda. Una narrazione che si muove su due piani: quello familiare, dove il dolore diventa forza, e quello politico, che aiuta a comprendere le dinamiche di uno Stato che, nel nome della paranoia, può trasformare un volto buono in una maschera tumefatta.

I genitori di Giulio Paola e Claudio durante l’udienza del processo sull’omicidio di Giulio Regeni a Roma il 27 maggio scorso (ANSA)

La vicenda di Giulio Regeni resta, purtroppo, un tempo sospeso. Il processo ai quattro ufficiali dei servizi egiziani accusati della sua morte è stato inviato alla Corte Costituzionale, che dovrà pronunciarsi su questioni di diritto che rischiano di allungare ulteriormente l’attesa. Eppure, come ricordano i genitori, la memoria resta un’arma potente contro l’oblio: «Grazie a chi ha impedito l'oblio. Cittadini e scorta mediatica hanno illuminato il cammino verso la verità».

Guardare Tutto il male del mondo significa confrontarsi con la brutalità, con l’ingiustizia, ma anche con la resilienza di chi non ha mai smesso di cercare risposte. È un atto di memoria civile e collettiva, un invito a non accettare mai che il silenzio e la paura possano prevalere sul diritto alla verità. Per questo, dieci anni dopo, la vicenda di Giulio Regeni ci parla ancora, ci interroga e ci ricorda che la giustizia non è mai solo un concetto astratto, ma un cammino concreto fatto di persone e che richiede coraggio, pazienza e, soprattutto, memoria.