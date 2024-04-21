Chi insegna sa che il successo formativo della propria azione passa attraverso una efficace gestione del gruppo classe. Un ambiente sereno e confidente è capace di fare miracoli ed essere davvero il volano per il benessere scolastico di allievi e docenti. L’insegnante un po' come un direttore d’orchestra: deve provare a far suonare tutti contemporaneamente e in armonia. Una sfida difficile, più difficile che trasmettere i saperi della propria disciplina. Non è minacciare un brutto voto in condotta a un ragazzino che ci aiuterà a creare quel clima necessario per lavorare in armonia. Non va in questa direzione invece il disegno di legge approvato al Senato che introduce novità in merito proprio alla valutazione della condotta che come dichiarato dal ministro dell’istruzione Valditara «rappresenta un importante passo in avanti nella costruzione di una scuola che responsabilizza i ragazzi e restituisce autorevolezza ai docenti».

L’autorevolezza dell’insegnante è sicuramente un valore ma bisogna stare attenti a non confondere l’autorevolezza con l’autoritarismo. L’autorità arriva ed è legata al ricoprire un ruolo una carica, l’autorevolezza invece si costruisce nel tempo, un lavoro continuo per promuovere nei ragazzi il senso di autonomia, responsabilità, auto controllo, ed è questa l’educazione. Non si vuole negare le difficoltà che si incontrano, talvolta, nel mantenere l’ordine e il rispetto nelle aule e corridoi delle nostre scuole e sono da apprezzare e condividere le parole del ministro dell’istruzione Valditara: «Per costruire una società realmente democratica, per combattere la violenza, per ridare centralità ai valori fondanti della nostra Costituzione si deve ripartire dalla scuola, ogni giorno in prima linea nell'educazione dei nostri giovani». Ma puntare su un approccio che estenda anche alle scuole medie il 5 in condotta e con esso la bocciatura non avrà come automatica conseguenza un’inversione nei comportamenti degli studenti e dei casi di gravi situazioni di insubordinazione.