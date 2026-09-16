«Un risultato storico, importantissimo, che va a squarciare il velo del pensiero unico bellicista. Il riarmo non è ineluttabile come dice di ministro Crosetto, la difesa non armata è una alternativa concreta». Così Francesco Vignarca, portavoce della Rete italiana pace e disarmo, commenta il superamento della soglia delle 50 mila firme necessarie per portare all’esame del Parlamento la proposta di legge di iniziativa popolare sulla difesa non armata.

La campagna “Un’altra difesa è possibile”, promossa appunto da Rete italiana pace e disarmo, Cnesc (Consulta nazionale enti servizio civile), Movimento nonviolento e “Sbilanciamoci!”, prevede l’istituzione di un Dipartimento della Difesa civile non armata e nonviolenta presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di coordinare, sotto un’unica strategia orientata alla prevenzione dei conflitti, strumenti già presenti nell’ordinamento italiano: Servizio civile universale, Protezione civile e Corpi civili di pace. Un modello di difesa alternativo a quello militare, fondato su mezzi civili e coerente con la costruzione della pace, come sancito dagli articoli 11 e 52 della Costituzione. «Grazie al lavoro congiunto delle nostre reti abbiamo intercettato un’idea diffusa: al di là del pensiero unico bellicista, una parte consistente dell’opinione pubblica è favorevole a un’alternativa alle armi».

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Mentre la NATO aumenta la spesa militare, ecco la proposta di legge per la difesa civile non armata: «Un'altra difesa è possibile»

Antonio Sanfrancesco
Mentre la NATO aumenta la spesa militare, ecco la proposta di legge per la difesa civile non armata: «Un'altra difesa è possibile»
Mentre la NATO aumenta la spesa militare, ecco la proposta di legge per la difesa civile non armata: «Un'altra difesa è possibile»

«Chi propugna il riarmo non sa poi dire come l’intervento militare possa risolvere i problemi, nella comunicazione main stream si dice solo che il riarmo è l’unica via. Ma non è così, la difesa non armata è un’alternativa da testare».
La legge si compone di cinque articoli. Con l’articolo 1 si riconosce la difesa civile, non armata e nonviolenta quale componente del sistema nazionale di difesa e sicurezza della Repubblica e si istituisce il Dipartimento competente, chiamato a svolgere funzioni di indirizzo, coordinamento e attuazione delle politiche pubbliche nel settore, avvalendosi dei Corpi civili di pace e di un Istituto di ricerca per la pace e il disarmo. Gli articoli 2 e 3 disciplinano il profilo finanziario. Viene istituito il Fondo nazionale per la difesa civile, destinato a finanziare le attività del Dipartimento con stabilità e prevedibilità. La dotazione è determinata annualmente dalla legge di bilancio e può essere integrata dalla facoltà dei contribuenti di destinare una quota pari al sei per mille dell’IRPEF – senza maggiori oneri per il contribuente. Sono previste garanzie di trasparenza, separazione tra spese di funzionamento e interventi, e una relazione annuale al Parlamento. L’articolo 4, invece, reca le disposizioni sulla copertura finanziaria, ricondotta alla programmazione ordinaria della finanza pubblica. L’obiettivo non è sostituire la difesa militare, bensì affiancarla e integrarla, offrendo allo Stato ulteriori strumenti per affrontare minacce e rischi che sempre più richiedono risposte civili, partecipate e orientate alla protezione dei diritti fondamentali. Infine l’articolo 5 disciplina l’entrata in vigore.

Società e valori

Difesa non armata e civile, depositata la proposta di legge di iniziativa popolare. Al via la raccolta firme

Redazione FC
Difesa non armata e civile, depositata la proposta di legge di iniziativa popolare. Al via la raccolta firme
Difesa non armata e civile, depositata la proposta di legge di iniziativa popolare. Al via la raccolta firme

Il 18 settembre le firme saranno depositate al Senato. «Una legge di iniziativa popolare deve passare per il Parlamento e deve avere le forze politiche che la discutono e la mettono nelle condizioni di essere approvata. Noi abbiamo costruito la precondizione affinché il Parlamento possa discuterne – prosegue il portavoce, da più di 20 anni impegnato in campagne pacifiste – intanto continueremo a promuovere incontri e occasioni perché se ne parli».
L’iniziativa affonda le radici nell’obiezione di coscienza. Spiega e chiude Vignarca: «L’Articolo non parla di difesa armata, militare, quanto di difesa. Ogni cittadino può quindi scegliere come esercitare questo diritto. La difesa non armata non è un'idealità quanto un'alternativa concreta. E, si sa, le alternative concrete spaventano sempre chi vuole mantenere lo status quo».

Politica

Fondi europei per il riarmo: il Governo Meloni sceglie le armi, ma a pagare è la spesa sociale

Redazione Web
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