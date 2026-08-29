Le spese militari rappresentano da sempre una delle materie più scivolose e divisive della politica italiana. Negli ultimi mesi, intorno al fondo europeo SAFE (Security Action for Europe) si è consumato un vero e proprio braccio di ferro all’interno della coalizione di governo. Da una parte, chi, come il ministero degli Esteri guidato da Antonio Tajani e la Difesa di Guido Crosetto, spingeva per attingere a piene mani dalle risorse di Bruxelles per non restare ai margini del nuovo polo industriale della difesa continentale; dall’altra, la cautela e la palese contrarietà manifestata dalla Lega e da ampi settori parlamentari, restii a contrarre nuovi debiti o a sbilanciare le scelte strategiche del Paese in direzione bellica.

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Dopo continui rinvii, incertezze e l’avvicinarsi delle scadenze europee che rischiavano di far riallocare le somme inutilizzate verso altri Paesi membri, a Palazzo Chigi si è arrivati alla resa dei conti. L'Italia ha infine rotto gli indugi inviando formale comunicazione alla Commissione europea: una richiesta che impegnerà una quota consistente dei 14,9 miliardi di euro di prestiti teoricamente a disposizione, per una cifra stimata tra gli 8 e i 10 miliardi di euro.

Cos’è lo strumento SAFE e perché fa discutere

Il meccanismo SAFE nasce in sede comunitaria con l'obiettivo dichiarato di accelerare l'autonomia strategica dell'Unione Europea, sostenendo l'acquisto e la fabbricazione congiunta di tecnologie della difesa "prodotte prevalentemente in Europa". Lo strumento mette a disposizione finanziamenti a tassi agevolati che gli Stati membri dovrebbero restituire nel tempo.

Tuttavia, il ricorso a queste risorse solleva dubbi sostanziali sia sul piano finanziario sia su quello etico. Si tratta pur sempre di debito pubblico aggiuntivo che andrà a gravare sui bilanci futuri. La giustificazione ufficiale poggia sulla necessità di ammodernare le capacità difensive di fronte alle recenti crisi geopolitiche internazionali. Ma le perplessità non riguardano solo la compatibilità dei bilanci, bensì la scala delle priorità nazionali.

La spesa bellica e le priorità dimenticate

La scelta di destinare una cifra così imponente alla filiera bellica ripropone con drammatica urgenza un interrogativo fondamentale: in un'Italia segnata da profonde disuguaglianze, dalla crisi dei servizi sanitari territoriali, dal peggioramento delle condizioni scolastiche e dalla povertà crescente che colpisce milioni di famiglie, è accettabile che la prima voce di spesa a trovare immediata copertura europea sia quella militare?

Mentre le risorse per la coesione sociale e i fondi per la salute e il welfare faticano a trovare attuazione o subiscono costanti tagli di bilancio, la macchina dell'industria bellica sembra beneficiare di corsie preferenziali burocratiche e finanziarie. L'investimento nella difesa viene presentato dagli addetti ai lavori come un driver di sviluppo industriale; eppure, l'economia della pace e il sostegno alle fragilità sociali generano ritorni in termini di benessere umano, lavoro dignitoso e stabilità sociale incomparabilmente superiori nel lungo periodo.

Le reazioni e la spaccatura dell'arco parlamentare

La decisione di inoltrare la richiesta a Bruxelles ha riacceso il dibattito non solo dentro la maggioranza, ma anche tra le fila dell'opposizione e nel mondo dell'associazionismo cattolico e pacifista. Se all'interno del centrodestra Forza Italia rivendica la scelta in chiave europeista e atlantica, la Lega manifesta forte scetticismo per l'aggravio sui conti pubblici. Sul fronte opposto, il Partito Democratico si trova diviso tra l'anima riformista favorevole alla Difesa comune e le componenti critiche sul riarmo, mentre il Movimento 5 Stelle e le forze di Sinistra-Verdi denunciano una scellerata corsa agli armamenti che toglie ossigeno alla spesa sociale.

Nel frattempo, le realtà del terzo settore e della società civile tornano a far sentire la propria voce: l'Europa è nata come progetto di pace e cooperazione tra i popoli, non come alleanza industriale bellica. Reindirizzare la finanza pubblica verso l'ammodernamento degli arsenali rischia di soffocare lo spirito originario dell'integrazione europea.

Verso la firma dell'accordo: un futuro da definire

Con l'invio della lettera a Bruxelles si apre ora la fase negoziale vera e propria per la stipula del contratto di prestito finale. L'importo esatto e i dettagli relativi ai programmi d'armamento finanziati dovranno essere vagliati ed esplicitati. Resta l'auspicio che il Parlamento possa aprire una discussione trasparente, rigorosa e democratica su ciascun euro impegnato.

Perché la sicurezza di una nazione si misura certamente sulle sue capacità di prevenzione e difesa, ma soprattutto sulla solidità della sua giustizia sociale, sul benessere dei suoi cittadini e sulla capacità di costruire una pace autentica e duratura.