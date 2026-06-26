Contro il caldo, l'Italia scopre i rifugi climatici. Nelle settimane più calde dell'estate 2026, quando l'anticiclone africano ribattezzato Caronte stringe la penisola nella sua morsa infuocata, le città italiane si trasformano in laboratori di sopravvivenza. Non è solo questione di termometri che salgono oltre i quaranta gradi. È la scoperta, talvolta tardiva, che il caldo non è democratico: uccide anziani soli in case senza condizionatore, colpisce bambini nelle scuole sprovviste di raffreddamento, colpisce chi non ha dove andare quando il sole diventa una minaccia.

In questo contesto, molte amministrazioni locali hanno elaborato "piani caldo" che vanno oltre le retoriche della comunicazione di emergenza. A Bologna, a Firenze, a Torino, i servizi sociali e i medici di famiglia segnalano alle strutture sanitarie le persone fragili, gli anziani isolati, i cronici non autosufficienti. Vengono contattati periodicamente. In alcuni casi, infermieri accompagnano direttamente a casa medicine, spesa, pasti caldi. Non è sufficiente, ovviamente. Ma contiene.

Il passaggio più significativo, però, riguarda una parola che fino a pochi anni fa era sconosciuta al vocabolario amministrativo italiano: i "rifugi climatici". Sono spazi pubblici, gratuiti, climatizzati o ombreggiati.

Biblioteche, parchi, musei, centri sociali trasformati in oasi per chi non ha condizionatore a casa. Milano ne ha mappati 116. Firenze cinquantatré. Bologna ventiquattro. Non sembra poco fino al momento in cui si pensa alla densità urbana, al numero di isolati dove non esiste alcuno spazio fresco accessibile a tutti.

Questo sforzo di mappa partecipata nasce da una domanda etica essenziale: che significa abitare una città che ti uccide di caldo? Roma ha lanciato il "Progetto RESPIRO", coordinato dall'Università La Sapienza, per identificare non solo i rifugi che esistono già, ma quelli potenziali, ovvero spazi che potrebbero diventarlo con piccoli interventi. È un'ammissione di verità: il caldo urbano è una questione di ingiustizia infrastrutturale.

Perché il caldo non colpisce tutti allo stesso modo. Le isole urbane di calore, il fenomeno per cui le città sono sensibilmente più calde delle campagne circostanti, sono causate dalla diffusa presenza di cemento e asfalto, spazi impermeabili che assorbono il sole e lo restituiscono di notte. Chi vive nelle periferie grigie, senza spazi verdi, senza ombra, soffre più di chi abita in quartieri con alberi centenari e giardini storici. È ingiustizia climatica prima ancora di essere questione sanitaria.

La depavimentazione, la rimozione dell'asfalto dagli spazi pubblici per sostituirlo con aiuole, giardini, prati, rappresenta la risposta strutturale. Genova l'ha inserita nel piano urbanistico. Milano e Bologna l'hanno già avviata in alcuni quartieri. Non è un'estetizzazione di lusso: è una strategia di resilienza che riduce l'effetto isola urbana e crea spazi dove il corpo umano può respirare.

Eppure, tra la mappa dei rifugi climatici e l'accesso concreto rimane un abisso che i piani non colmano completamente. Molti cittadini ancora ignorano dove si trovino questi spazi. Un numero verde, il 1500, è attivo dal Ministero della Salute dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì. È un'ancora di salvezza limitata dalla sua stessa struttura.

Ciò che emerge dai piani delle città italiane è un'Italia che sta imparando, lentamente e con fatica, che il caldo estremo è una sfida civica, non solo meteorologica. Non basta la medicina d'emergenza. Servono strategie urbane capaci di ridisegnare lo spazio pubblico, di riportare il verde dove c'è stato il cemento, di trasformare biblioteche e parchi in asili notturni di chi non ha altrove dove andare.

La vera misura di un piano caldo non è il numero dei rifugi mappati. È se quei rifugi raggiungono chi ne ha più bisogno. E se la città, giorno dopo giorno, diventa meno ostile a chi abita.