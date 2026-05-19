Le autorità della California stanno cercando di chiarire cosa abbia spinto due adolescenti a aprire il fuoco lunedì 18 maggio al Centro Islamico di San Diego, uccidendo tre persone prima di togliersi la vita.

L'attenzione iniziale si è concentrata su uno degli aggressori, uno studente di una scuola superiore di San Diego, la cui madre aveva segnalato che il figlio aveva tendenze suicide e poteva essere armato poco prima che avvenisse la sparatoria.

Il diciassettenne e un secondo sospettato, di 18 anni, hanno aperto il fuoco al centro lunedì mattina intorno alle 11:30. Sono stati trovati pochi minuti dopo in un luogo non lontano dal centro, morti per ferite da arma da fuoco autoinflitte, secondo le autorità.

La polizia di San Diego sta indagando sull'attacco come crimine d'odio. Una delle armi presentava scritte di incitamento all'odio, hanno riferito alcune fonti al quotidiano Los Angeles Times, e in un veicolo sono state rinvenute scritte anti-islamiche.

“Almeno uno dei sospettati ha preso un'arma da fuoco dalla casa dei propri genitori” e ha lasciato una lettera d'addio, “in cui parlava di orgoglio razziale”, hanno riferito alcune fonti citate dal quotidiano.

Tra le vittime c’è un addetto alla sicurezza della moschea. Secondo le autorità, il suo intervento ha evitato la perdita di molte altre vite durante la sparatoria.

Il governatore della California Gavin Newsom ha rilasciato una dichiarazione in cui si dice “inorridito dal violento attacco” avvenuto presso il centro, “dove famiglie e bambini si riuniscono e i vicini pregano in pace e in comunione”.

Lo Stato “non tollererà atti di terrorismo o intimidazione contro le comunità religiose”, ha aggiunto Newsom.

Il New York Times ricorda che “la sparatoria è avvenuta in un contesto caratterizzato da un aumento delle minacce e degli atti di violenza contro le istituzioni religiose negli Stati Uniti, alimentati dalle guerre in Medio Oriente. A marzo, un uomo ha attaccato una sinagoga nei pressi di Detroit con un camion, prima di morire in uno scontro con le guardie di sicurezza. Le crescenti minacce hanno portato a un rafforzamento delle misure di sicurezza nelle moschee, nelle sinagoghe e nelle chiese di tutto il Paese”.

L’Islamic Center of San Diego sorge nel cuore di Clairemont ed è la moschea più grande della contea di San Diego, nell’estremità sud-occidentale della California.

Come si legge dal sito, la missione del Centro “è quella di soddisfare le esigenze religiose della popolazione musulmana di San Diego e di collaborare con la comunità più ampia per aiutare i meno fortunati, promuovere l'istruzione e migliorare la nostra nazione”.

Le attività che si svolgono presso il Centro comprendono le cinque preghiere quotidiane, la preghiera e il sermone del venerdì, oltre a una serie di conferenze e seminari formativi. Inoltre il Centro collabora con altre moschee della contea di San Diego per sponsorizzare e organizzare eventi per la comunità musulmana locale.

"Quello che posso dire in questo momento è che la mia comunità è in lutto", ha affermato l'Imam Taha Hassane durante una conferenza stampa. "È qualcosa che non ci saremmo mai aspettati, ma allo stesso tempo, l'intolleranza religiosa e l'odio che purtroppo esistono nella nostra nazione sono senza precedenti".