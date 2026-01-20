Ma allora il denaro può tutto? La libertà provvisoria concessa ai coniugi svizzeri Jacques e Jessica Moretti, titolati e gestori del bar Le Constellation, e imputati per omicidio colposo e lesioni personali colpose per la tragedia di Capodanno in cui sono morte 40 persone e ne sono rimaste ferite 116, ha sollevato molte perplessità.

Jacques Moretti è in procinto, secondo vari media, di lasciare il carcere dopo aver raccolto i 200 mila franchi svizzeri (circa 215 mila euro) richiesti dalla giustizia elvetica come cauzione per la sua scarcerazione mentre la moglie Jessica in carcere non è mai andata ed è stata sottoposta ad alcune misure cautelari come l'obbligo di firma e il divieto di espatrio.

Fiori e candele sul luogo della strage di Capodanno a Crans-Montana (EPA)

In realtà l'istituto della cauzione ha origini antiche. Nel diritto romano serviva a rafforzare la garanzia di adempimento di certi obblighi nel diritto civile. La sua estensione all' ambito processuale penale riguarda particolarmente il diritto inglese e si è poi affermata altrove; negli Stati Uniti la cauzione ha accentuato la sua configurazione monetaria. La finalità essenziale è quella di bilanciare le esigenze del processo con il rispetto della libertà individuale, sostituendo in molti casi la carcerazione preventiva. Alcuni ordinamenti prevedono che nel fissare l’entità dell'importo si tenga conto sia della gravità del reato che della pericolosità della persona e delle sue condizioni economiche. Questo tentativo di attenuare il rischio di un privilegio per i più ricchi non riesce però che in parte.

Non possiamo nascondere le perplessità che suscita la decisione della magistratura elvetica, per l'estrema gravità dei fatti per i quali si procede e il rapporto tra l'elevata capacità economica degli imputati e i guadagni ottenuti proprio con l'esercizio di quel locale. Con sollievo ricordiamo che il nostro ordinamento non prevede questo uso della cauzione. Per una volta, possiamo dire di preferire il nostro sistema. Il denaro può troppo, spesso, ma non può tutto.