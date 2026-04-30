Diciamolo subito, senza girarci intorno: Carlo III con quel suo accento così terribilmente britannico (che tanto piace agli americani) ha dato a Donald Trump una lezione di politica e di storia. Ma non la lezione pedante, da manuale di educazione civica. No: una lezione di quelle che passano sotto traccia, con il sorriso sulle labbra e il coltello ben nascosto nel tovagliolo. Humor inglese allo stato puro, cioè la forma più elegante di superiorità mai inventata.

La scena è stata quasi didattica. Trump che sgomita, si agita, prova a prendersi il centro del palco come fa sempre — tra aneddoti familiari un po’ imbarazzati, trovate social da due soldi (“Two Kings”, davvero?) e quella gestualità da reality che confonde il potere con la coreografia. E dall’altra parte Carlo, immobile, elegante, come una colonna antica, che non ha bisogno di fare nulla per esserci. Anzi: più fa poco, più pesa.

Il capolavoro, però, sta nelle sfumature. Quando Carlo ha ricordato che gli Stati Uniti hanno poco più di 250 anni, ha aggiunto — con quella leggerezza che è tipica solo di chi sa esattamente dove colpire — che per un inglese è “come dire l’altro ieri”. Una frase minuscola, quasi invisibile. Eppure dentro c’è tutto: storia, ironia, e una gerarchia del tempo che rimette ognuno al proprio posto. Che classe regale!

Poi arriva Oscar Wilde, evocato con nonchalance davanti a un Congresso che si scopre improvvisamente capace di ridere. E ancora la stoccata sulla lingua — inglese o francese poco importa, purché sia una lezione — che costringe perfino Emmanuel Macron a riconoscere lo stile con un “molto chic” che suona come una stretta di mano tra gentiluomini.

Trump incassa. Sorride a denti stretti. E forse, per un attimo, capisce anche. Ma è un attimo, appunto. Perché il suo problema è strutturale: vuole essere re senza averne il portamento. Scambia l’autorità con il volume, la leadership con la visibilità. Carlo, invece, dimostra l’opposto: meno ti imponi, più conti.

E attenzione: sotto il velluto c’è l’acciaio, i missili. Ucraina, NATO, ambiente. Carlo mette in fila i temi uno dopo l’altro, senza alzare la voce, senza mai trasformare il discorso in un comizio. Una chirurgia politica che non lascia segni visibili ma lavora in profondità.

Il passaggio sulla Magna Carta è quasi perfido nella sua compostezza: ricordare che il potere ha limiti, proprio mentre si parla a chi i limiti li considera opzionali. E citare John F. Kennedy come se fosse un parente lontano, uno di famiglia, mentre oggi sembra già un reperto archeologico. Presino il ricordare che, se è vero che senza gli americani che hanno sconfitto Hitler gli inglesi parlerebbero tedesco, è anche vero che senza gli inglesi parlerebbero francese, riferendosi alla guerra della madrepatria inglese contro la Francia del Settecento che possedeva mezzo continente americano.

Alla fine resta questa immagine: un uomo che vorrebbe essere re e uno che lo è senza doverlo dimostrare. Trump twitta “Two Kings”. Carlo, senza twittare nulla, gli ricorda che i re non si proclamano. Si riconoscono.

E, soprattutto, non hanno bisogno di dire che duecentocinquant’anni sono tanti. Perché sanno — con un mezzo sorriso — che, nella loro storia, sono appena l’altro ieri.