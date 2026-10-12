Domenica 11 ottobre Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco energetico tra Russia e Ucraina, dichiarando che sarebbe entrato in vigore con effetto immediato. Un annuncio affidato come al solito a Truth Social, con il quale il presidente statunitense ha sostenuto che entrambe le parti avessero accettato di interrompere gli attacchi contro le rispettive infrastrutture energetiche. Trattandosi di Trump, in questi casi si ripropone un dilemma: credergli o no?

Alla dichiarazione di Trump non è corrisposta una conferma ufficiale da Mosca, mentre Kyiv ha chiesto di conoscere i termini concreti dell’iniziativa. La distanza tra l’annuncio politico e la realtà sul terreno ha così trasformato quella che poteva sembrare una svolta in un nuovo caso diplomatico.

Kyiv aspetta, Mosca tace.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere in attesa di dettagli da parte americana, ribadendo la disponibilità dell’Ucraina a sostenere iniziative capaci di ridurre le ostilità e proteggere la popolazione. La posizione ucraina è però condizionata alla reciprocità: una sospensione degli attacchi ucraini avrebbe senso soltanto se anche la Russia si impegnasse a rispettarla.

“Quest’inverno, se la Russia non accetterà un cessate il fuoco energetico, reagiremo», ha dichiarato il presidente ucraino durante un discorso in videoconferenza a un forum sulla sicurezza a Varsavia. “Se la Russia vuole che interrompiamo i nostri attacchi a lungo raggio contro le sue raffinerie di petrolio e le sue esportazioni di petrolio, allora deve cessare i propri attacchi contro il nostro sistema energetico e le nostre infrastrutture critiche. E smettere di uccidere il nostro popolo”, ha aggiunto.

Lunedì la presidenza russa ha rifiutato di confermare se fosse in vigore una tregua con l’Ucraina riguardo agli attacchi alle infrastrutture energetiche, affermando di mantenere “contatti” in merito a tale cessate il fuoco annunciato unilateralmente da Donald Trump. “Non appena avremo qualcosa da dire al riguardo, non mancheremo di informarvi”, ha dichiarato laconico il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, durante la conferenza stampa.

Il silenzio del Cremlino rappresenta il primo ostacolo. Senza una conferma pubblica e senza regole condivise, restano da chiarire la durata della tregua, gli obiettivi interessati e soprattutto le modalità per verificarne il rispetto.

Nelle ore successive all’annuncio, inoltre, Zelensky ha denunciato nuovi attacchi russi contro impianti energetici, compresa una centrale elettrica a Kyiv. Le segnalazioni di raid e bombardamenti hanno alimentato i dubbi sull’effettiva operatività del cessate il fuoco. Una tregua proclamata sui social, in assenza di un meccanismo di controllo, rischia infatti di rimanere una dichiarazione d’intenti anziché diventare uno strumento concreto di de-escalation.

La mossa di Trump si inserisce in un contesto internazionale segnato dalle tensioni sui mercati energetici. La guerra in Medio Oriente e le difficoltà legate allo Stretto di Hormuz hanno contribuito a spingere verso l’alto i prezzi dei carburanti, rendendo il costo dell’energia una questione economica e politica sempre più urgente.

Per la Casa Bianca, ridurre gli attacchi alle raffinerie e agli impianti strategici potrebbe contribuire a limitare ulteriori pressioni sui mercati. La questione ha anche una dimensione interna: il prezzo del diesel e della benzina pesa sul consenso degli elettori americani, soprattutto in vista delle elezioni di metà mandato di novembre.

La tregua si intreccia inoltre con le discussioni sulla possibilità di riaprire spazi alle esportazioni energetiche russe. Una prospettiva controversa, perché un eventuale alleggerimento delle restrizioni economiche potrebbe garantire nuove entrate a Mosca mentre la guerra continua. Per Kyiv e per diversi alleati europei, il rischio è che la ricerca di prezzi più bassi finisca per indebolire la pressione esercitata sul Cremlino.

Tuttavia una sospensione degli attacchi non equivale a un cessate il fuoco generale, né a un accordo di pace. Finché mancheranno conferme ufficiali, condizioni definite e garanzie di reciprocità, sarà difficile misurare la portata reale dell’annuncio.