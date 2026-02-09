Il Super Bowl, la finale del campionato di football americano (NFL), è il più grande evento sportivo e televisivo che si svolge ogni anno negli Stati Uniti. Un specie di festival di Sanremo moltiplicato per cento, vetrina di artisti e sponsor di grandi marche. Sintonizzati sulla rete NBC, 130 milioni di americani hanno visto i Seattle Seahawks battere i New England Patriots (29-13) nel match disputato a Santa Clara, a sud di San Francisco, in California.

Ma al di là dell’evento sportivo c’era attesa per gli eventuali messaggi politici lanciati dal Super Bowl nell’America polarizzata di oggi, ancora scossa per gli omicidi commessi dagli agenti federali a Minneapolis nelle scorse settimane. C’era arresa soprattutto per l’esibizione del rapper portoricano Bad Bunny, nome d’arte di Benito Antonio Martinez Ocasio. Il 31enne artista si era distinto una settimana fa alla cerimonia dei Grammy Awards, dove aveva criticato aspramente Donald Trump e la sua polizia dell'immigrazione, l’ICE e gli agenti federali che hanno ucciso due manifestanti americani a Minneapolis . “Prima di ringraziare Dio, dirò: fuori l'ICE! Non siamo selvaggi... Siamo esseri umani e siamo americani”, aveva dichiarato.

Lady Gaga durante lo show (EPA)

Bad Bunny è stato l'artista più ascoltato al mondo nel 2025 secondo il servizio di streaming Spotify e la scorsa notte ha fatto la storia diventando il primo musicista a esibirsi interamente in spagnolo durante l'intervallo del Super Bowl.

Bad Bunny invece di lanciare un messaggio politico contro l’attuale amministrazione statunitense, ha invece voluto promuovere un messaggio di unità americana. L’artista ha scelto di dire una frase in inglese, "God bless America” (dio benedica l’America) prima di elencare le nazioni dell'America centrale, meridionale e settentrionale mentre i ballerini portavano le loro bandiere. Un cartellone pubblicitario recitava "L'unica cosa più potente dell'odio è l'amore" e alla fine dello show ha mostrato un pallone da football con il messaggio in inglese: "Insieme, siamo l’America".

L’esibizione del rapper ha incluso Lady Gaga che ha interpretato una versione in stile salsa del suo grande successo in streaming con Bruno Mars, "Die With a Smile" e Ricky Martin, che ha interpretato il brano di Bad Bunny "Lo Que le Pasó a Hawaii”.

La celebrazione di Porto Rico e del mondo ispanico non è stata gradita da Trump. Sul suo social “Truth” il presidente ha deriso lo spettacolo con queste parole: “Lo spettacolo dell'intervallo del Super Bowl è assolutamente terribile, uno dei peggiori di SEMPRE! Non ha senso, è un affronto alla grandezza dell'America e non rappresenta i nostri standard di successo, creatività o eccellenza. Nessuno capisce una parola di quello che dice questo tizio, e la danza è disgustosa, soprattutto per i bambini che la guardano da tutti gli Stati Uniti e da tutto il mondo. Questo "spettacolo" è solo uno "schiaffo in faccia" al nostro Paese, che ogni giorno stabilisce nuovi standard e record, compresi il miglior mercato azionario e i migliori fondi pensione 401(k) della storia! Non c'è nulla di stimolante in questo pasticcio di spettacolo dell'intervallo e, state a vedere, riceverà ottime recensioni dai media che diffondono fake news, perché non hanno la minima idea di cosa stia succedendo nel MONDO REALE. E, a proposito, la NFL dovrebbe sostituire immediatamente la sua ridicola nuova regola sul calcio d'inizio. RENDETE DI NUOVO GRANDE L’AMERICA!”.

Il performer Bad Bunny durante lo show (EPA)

Turning Point USA, l'organizzazione conservatrice fondata da Charlie Kirk (l’attivista assassinato lo scorso settembre), aveva organizzato domenica un proprio evento in streaming, l'"All-American Halftime Show”, una controprogrammazione senza "spazzatura woke”. Non si conoscono i dati di ascolto.