Credere o no all’ennesimo annuncio di Trump che un accordo con l’Iran è ormai stato raggiunto? Donald Trump ha affermato che è vicino un accordo preliminare volto a porre fine alla guerra con l'Iran, dopo aver annunciato di aver annullato nuovi attacchi contro il Paese. “Abbiamo appena raggiunto un ottimo accordo per porre fine alla guerra con l’Iran”, ha dichiarato il presidente giovedì ai giornalisti nello Studio Ovale. "Abbiamo raggiunto un accordo secondo cui l'Iran non avrà mai un'arma nucleare, ed era proprio questo l'obiettivo principale per cui abbiamo dovuto affrontare tutto questo. Quindi, è una cosa davvero importante”, ha aggiunto. Trump si è spinto a dire che l’accordo con l’Iran verrà siglato entro il fine settimana, magari in una località europea.

Le parole di Trump arrivano alcune ore dopo quelle molto più minacciose scritte sulla sua piattaforma social. “Le forze statunitensi colpiranno l’Iran MOLTO DURAMENTE STASERA”, aveva scritto Trump su Truth Social, alimentando i timori che l’escalation delle tensioni potesse far riprendere i combattimenti nella regione. Trump aveva inoltre affermato che gli Stati Uniti cercheranno di assumere il controllo delle infrastrutture petrolifere e del gas del Paese, senza fornire dettagli su come ciò potrebbe avvenire. “In un futuro non troppo lontano, conquisteremo l’isola di Kharg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere, assumendo il controllo totale dei loro mercati del petrolio e del gas, proprio come abbiamo fatto con il Venezuela”, aveva scritto Trump.

Vaga e prudente la risposta iraniana circa l’imminente firma di un accordo. Il corrispondente di Al Jazeera a Teheran riferisce che un alto funzionario iraniano ha affermato che una proposta di memorandum d’intesa con gli Stati Uniti è “all’esame” dei vertici del Paese, il che potrebbe portare alla sua firma, ma i tempi rimangono incerti. Come riferisce la CNN, Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, ha dichiarato all’agenzia di stampa statale iraniana IRNA che le notizie relative a un accordo definitivo con gli Stati Uniti sono “pura speculazione” e ha affermato che Teheran non ha ancora preso una decisione definitiva su alcun accordo. Baghaei ha affermato che il Qatar e il Pakistan sono “attivi in qualità di mediatori”, ma ha aggiunto che “le azioni degli Stati Uniti stanno influenzando il processo diplomatico”. “Fin dall’inizio, lo stato dei negoziati ci era chiaro e gran parte del testo era già stata finalizzata. Tuttavia, gli americani hanno continuato a cambiare posizione”, ha detto Baghaei, secondo l’IRNA. Ha aggiunto che l’Iran ha “dimostrato di non scendere a compromessi su ciò che ha definito come le sue linee rosse”. “Finora, l’Iran non ha raggiunto una decisione definitiva riguardo a nessun accordo”, ha detto.