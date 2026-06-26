C’è un momento preciso in cui la geografia smette di essere mappa e diventa carne, orgoglio, ferita aperta. Per l’Ucraina, quel momento dura dal 2014, da quando la Crimea venne strappata via da Mosca nel silenzio distratto di un Occidente che preferì voltarsi dall'altra parte, anestetizzato dall'illusione che un confine violato potesse saziare l'aggressore. Oggi, dodici anni dopo l'annessione e a quattro dall'inizio dell'invasione su vasta scala, la penisola sul Mar Nero non è più il retrovia sicuro dello zar. È il centro di gravità di una pressione politica e militare feroce.

I raid notturni delle forze ucraine hanno cambiato passo, assumendo una dimensione metodica e spietata. Lo dicono i fatti: l’abbattimento definitivo del ponte ferroviario sul canale nord-crimeano a Rozdolne, un'arteria logistica vitale per il transito di mezzi russi verso il fronte meridionale, colpito due volte per neutralizzare persino le squadre di riparazione inviate da Mosca. Lo dicono gli oltre sessanta obiettivi militari centrati in una sola notte, tra stazioni radar S-400, sistemi Pantsir e depositi di carburante.

In Crimea vengono segnalati tre potenti esplosioni, presumibilmente all'aeroporto di Novofedorovka. FONTE Tpyxa (ANSA)

Ma la vera svolta è l'effetto domino che questi droni stanno provocando nel tessuto quotidiano della penisola. Colpire le infrastrutture energetiche, come la centrale termica di Kerch o la sottostazione di Simferopol, significa far piombare la Crimea nel buio e nel razionamento. La sospensione totale della vendita di benzina ai civili e le lunghe code per i pochi litri concessi alle auto sul ponte di Kerch sono i sintomi evidenti di una crisi logistica interna insostenibile. Il turismo, pilastro economico della regione e vanto della propaganda russa, è di fatto azzerato, con i campeggi estivi chiusi e le spiagge deserte. Kiev lo dice senza giri di parole: «La stagione balneare in Crimea è chiusa».

Nella Crimea occupata, nella notte si sono udite delle esplosioni, sono stati segnalati una serie di incendi e il ponte di Kerch è rimasto bloccato per tutta la notte (ANSA)

Cosa c’è dietro questa escalation strategica? Non si tratta soltanto di una necessità tattica per logorare i rifornimenti dell'esercito russo che preme a est. C'è, soprattutto, una formidabile leva di pressione politica. Kyiv dimostra che la Crimea non è un territorio pacificato, né un possedimento definitivo di Mosca, ma una vulnerabilità permanente. Ogni blackout a Sebastopoli, ogni colonna di fumo nero che si alza dai terminal petroliferi di Port Kavkaz, incrina la narrazione di invulnerabilità russa di fronte alla propria opinione pubblica. Costringe il Cremlino a spendere risorse immense per difendere un territorio che considerava blindato.

Per il popolo ucraino, colpire la Crimea è una questione di giustizia storica e dignità nazionale. Già nei primi anni dell'occupazione, la perdita di quel lembo di terra ha rappresentato il trauma originario, il primo tassello del tentativo imperiale di cancellare lo Stato ucraino. Riconquistarla, o renderla indifendibile per il nemico, è l’obiettivo politico supremo da cui passa la stessa sopravvivenza di Kyiv.

Mentre sul piano diplomatico internazionale riaffiorano timidi spiragli e discussioni su possibili cessate il fuoco basati sulle attuali linee del fronte, l’Ucraina gioca d'anticipo. Alzare la tensione in Crimea significa presentarsi a un eventuale tavolo negoziale non da posizione di debolezza, ma stringendo il cappio attorno alla risorsa geopolitica più preziosa di Vladimir Putin.

La guerra, con la sua contabilità di ferro e di vite, ricorda che non esiste pace senza memoria: e la memoria dell'Ucraina comincia esattamente là dove è stata ferita, nel 2014, sulle sponde del Mar Nero.