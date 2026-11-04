C'è una notte in cui l'America smette di seguire il copione che sembrava già scritto. E ce n'è un'altra, più rara, in cui a cambiare non è soltanto il colore di qualche Stato sulla cartina elettorale, ma il rapporto di fiducia tra un presidente e il Paese che lo ha riportato alla Casa Bianca. È quello che è accaduto nelle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Donald Trump aveva chiesto agli americani di votare come se il suo nome fosse sulla scheda. Gli americani, in larga misura, lo hanno accontentato. Ma non nel modo che sperava.

I Democratici hanno conquistato il controllo della Camera dei Rappresentanti e del Senato, strappando ai Repubblicani il Congresso e infliggendo alla presidenza Trump una delle sconfitte politiche più pesanti della storia recente americana. Non è soltanto una battuta d'arresto parlamentare. È un segnale nazionale, arrivato da un elettorato che ha scelto di mettere un freno al potere del presidente proprio nel momento in cui il Partito repubblicano sembrava aver consolidato la propria presa sulle istituzioni.

Alle 8.10 italiane lo spoglio è ancora in corso e molte schede devono essere conteggiate. Ma le proiezioni delle principali testate e agenzie americane e internazionali hanno ormai delineato un risultato politico inequivocabile: i Democratici tornano a controllare entrambe le Camere. Secondo Associated Press, il partito ha conquistato almeno sette seggi al Senato, anche in Stati tradizionalmente repubblicani come Kansas, Texas, Iowa, Ohio e South Carolina. Alla Camera ha strappato collegi che nel 2024 avevano votato Trump con margini fino a 18 punti. Una geografia elettorale che racconta molto più di una semplice alternanza.

La rivolta delle bollette contro la Casa Bianca

Per capire questa sconfitta bisogna partire dalle cose quotidiane. Non dai grandi discorsi, non dagli slogan delle convention, non dalla guerra culturale che Trump ha trasformato in uno degli strumenti centrali della propria politica. Bisogna partire dal prezzo della spesa, dal pieno di benzina, dalle bollette, dalla sensazione di arrivare alla fine del mese con meno possibilità di prima.

È soprattutto qui che si è consumata la frattura tra il presidente e una parte consistente dell'elettorato. Secondo i sondaggi all'uscita dai seggi citati da Reuters, quasi nove americani su dieci hanno indicato il costo della vita come un fattore importante o decisivo nella scelta del voto. Quasi due terzi hanno attribuito direttamente a Trump la responsabilità dell'aumento dei prezzi. Tre elettori su quattro si sono dichiarati arrabbiati o insoddisfatti della direzione presa dal Paese.

Il presidente era tornato alla Casa Bianca nel 2025 promettendo di sconfiggere l'inflazione e restituire agli americani prosperità e sicurezza economica. Ma la politica dei dazi, le tensioni commerciali e soprattutto la guerra con l'Iran hanno aggravato le preoccupazioni economiche di molte famiglie. Il risultato è stato un voto di protesta che ha attraversato classi sociali, generazioni e territori.

I Repubblicani hanno provato a spostare il confronto sul terreno della paura. Hanno dipinto i Democratici come estremisti, radicali, persino comunisti, evocando il rischio di una trasformazione ideologica degli Stati Uniti. Trump aveva ripetuto che, con una vittoria democratica, l'America sarebbe diventata un Paese comunista. Ma gli elettori, almeno questa volta, hanno guardato altrove. Hanno guardato il portafoglio.

Come osserva Reuters, la campagna repubblicana non è riuscita a convincere gli americani che il pericolo maggiore venisse dall'opposizione. Il problema, per molti, era già dentro casa: un'amministrazione incapace di mantenere le promesse economiche e percepita come sempre più distante dalle preoccupazioni concrete della popolazione. A questo si è aggiunta la questione della corruzione, indicata da molti elettori come un'altra delle grandi ragioni di insoddisfazione.

Texas, il miracolo del seminarista presbiteriano

Ma se c'è un'immagine che resterà nella memoria di questa notte elettorale, è quella del Texas. Perché qui non si è verificata soltanto una vittoria democratica: è caduto un simbolo.

Il Texas è da decenni uno dei pilastri dell'America conservatrice. Uno Stato immenso, attraversato da contraddizioni profonde, ma politicamente identificato con il mondo repubblicano, con la destra religiosa, con il petrolio e con una cultura politica che ha fatto dell'identità conservatrice uno dei propri tratti distintivi. Donald Trump lo aveva conquistato con ampio margine nel 2024. Eppure, proprio qui, i Democratici hanno compiuto una delle imprese più sorprendenti della notte.

Al Senato ha vinto James Talarico, 37 anni, ex insegnante di scuola media, deputato statale e seminarista presbiteriano. Ha sconfitto il repubblicano Ken Paxton, procuratore generale del Texas, candidato sostenuto da Trump e figura controversa anche all'interno del suo stesso partito. Talarico diventerà il primo senatore democratico eletto in Texas dal 1993, interrompendo una lunga stagione di dominio repubblicano.

La sua storia personale e politica è lontana dall'immagine del politico professionista. Prima di entrare in politica insegnava nelle scuole pubbliche, in quartieri segnati dalla povertà e dalle disuguaglianze. La sua formazione religiosa ha contribuito a costruire un linguaggio politico che ha cercato di sottrarsi alla contrapposizione permanente. Non ha fatto della guerra culturale il centro della sua campagna. Ha parlato di salari, istruzione, costo della vita, corruzione e dignità delle persone.

Dopo la vittoria, davanti ai suoi sostenitori, ha pronunciato parole che suonano come una risposta diretta alla stagione della divisione americana: «Siamo stanchi di sentirci dire di odiarci gli uni gli altri». E ha rivendicato una politica dell'amore, una politica capace di parlare anche a chi non la pensa allo stesso modo.

«Abbiamo ripreso il Texas», ha detto alla folla. Non una semplice esultanza elettorale, ma la consapevolezza di aver spezzato una convinzione che per anni era sembrata inattaccabile.

La vittoria di Talarico si accompagna a quella di Gina Hinojosa, democratica eletta governatrice al posto del repubblicano Greg Abbott. Sarà la prima donna latina a guidare il Texas. Due risultati che insieme raccontano il cambiamento di uno Stato nel quale il voto ispanico, quello dei giovani e quello degli indipendenti hanno avuto un peso decisivo.

Un dato, quest'ultimo, particolarmente significativo. Trump aveva conquistato nel 2024 una quota consistente dell'elettorato latino, avvicinandosi alla metà dei suoi consensi. Secondo gli exit poll citati da Reuters, in queste elezioni il sostegno repubblicano tra gli elettori ispanici è sceso a circa un terzo. Il malcontento economico ha incrinato anche una delle alleanze elettorali sulle quali il presidente aveva costruito il proprio ritorno alla Casa Bianca.

Kansas, il pastore che interrompe 94 anni di sconfitte

Se il Texas rappresenta il terremoto politico, il Kansas è il simbolo della sua profondità storica.

Qui il democratico Adam Hamilton, pastore metodista di 62 anni e fondatore di una delle più grandi comunità religiose della regione di Kansas City, ha sconfitto il senatore repubblicano Roger Marshall. Per comprendere la portata dell'impresa basta un dato: il Kansas non eleggeva un senatore democratico dal 1932. Novantaquattro anni di dominio repubblicano, attraversando generazioni e stagioni politiche, sono stati interrotti in una sola notte.

Hamilton non è un outsider arrivato per caso. Guida una comunità metodista molto numerosa, è autore e predicatore conosciuto, ma ha costruito la sua campagna su questioni molto concrete: sanità, costo della vita, assistenza alimentare, tariffe commerciali e divisioni politiche. Si è presentato come un moderato, rivendicando una certa autonomia anche rispetto alla tradizione democratica nazionale.

La sua vittoria è arrivata nonostante due iniziative elettorali di Trump a sostegno del candidato repubblicano. Una dimostrazione ulteriore di quanto il peso del presidente, in questa tornata, non sia bastato a trascinare i candidati del suo partito.

Texas e Kansas, dunque, non sono soltanto due caselle blu su una cartina. Sono due luoghi nei quali l'elettorato conservatore ha mostrato di poter cambiare orientamento quando le promesse politiche non trovano riscontro nella vita quotidiana.

Una mappa che cambia: dall'Iowa all'Ohio

La frana repubblicana non si è fermata a questi due Stati. In South Carolina la democratica Annie Andrews ha conquistato un seggio senatoriale che sembrava fuori portata, mentre in Ohio Sherrod Brown è riuscito a battere il repubblicano Jon Husted e a tornare al Senato. In Iowa, dove Trump aveva vinto con tredici punti di vantaggio nel 2024, il democratico Josh Turek ha strappato un seggio ai Repubblicani.

Anche nel Maine è arrivata una sconfitta pesante per il Partito repubblicano: la senatrice Susan Collins, una delle figure più longeve e riconoscibili del Congresso, ha dovuto cedere il passo al democratico Troy Jackson.

Alla Camera il movimento è stato altrettanto significativo. I Democratici hanno conquistato collegi in Stati e distretti che soltanto due anni fa avevano premiato Trump con margini molto ampi. In Indiana, per esempio, J.D. Ford ha battuto la repubblicana Victoria Spartz in un collegio che nel 2024 aveva scelto Trump con quasi diciassette punti di vantaggio.

Anche sul piano dei governatori il risultato assume una dimensione nazionale. I Democratici hanno conquistato importanti amministrazioni statali, tra cui Georgia, Ohio, Iowa e Texas, sottraendole ai Repubblicani. In Georgia, Keisha Lance Bottoms diventerà la prima donna afroamericana a guidare lo Stato.

Non si tratta quindi di una vittoria concentrata nelle grandi città o nelle tradizionali roccaforti liberal. Il voto democratico è avanzato in territori diversi, raggiungendo anche comunità che negli ultimi anni avevano guardato a Trump come a un interprete delle proprie paure e delle proprie aspettative.

Trump si difende: «Non è una sconfitta personale»

La reazione del presidente è stata quella di chi cerca di separare il proprio destino politico da quello del partito che guida. In un'intervista telefonica a Fox News, Trump ha riconosciuto che i Democratici hanno condotto una buona campagna, ma ha respinto l'idea che il risultato rappresenti una bocciatura personale.

«Non la considero una sconfitta per me», ha dichiarato, rivendicando di aver guidato «i due anni migliori nella storia della presidenza». Ha inoltre attribuito parte delle responsabilità ai candidati repubblicani, senza riconoscere apertamente il peso delle proprie politiche.

È una distinzione difficile da sostenere. Perché il presidente aveva trasformato queste elezioni in un referendum sulla propria leadership, chiedendo agli elettori di comportarsi come se fosse lui stesso in corsa. E quando si invitano gli elettori a giudicare il proprio operato, diventa complicato dichiararsi estranei al verdetto.

La sconfitta ha colpito anche alcune delle candidature più direttamente sostenute dalla Casa Bianca. In Texas Paxton, in South Carolina Darline Graham, in North Carolina Michael Whatley: nomi sui quali Trump aveva investito politicamente e che non sono riusciti a superare la prova delle urne. Il risultato riapre interrogativi sulla sua capacità di scegliere candidati competitivi e di trasferire loro il proprio consenso.

Il Congresso torna a fare da contrappeso

La conseguenza più immediata riguarda il funzionamento delle istituzioni. Con il controllo di Camera e Senato, i Democratici potranno tornare a esercitare un potere di controllo sull'amministrazione, aprire inchieste parlamentari, convocare funzionari e chiedere conto delle scelte della Casa Bianca.

Dopo due anni nei quali il Congresso a maggioranza repubblicana ha spesso accompagnato l'agenda presidenziale, il quadro cambia radicalmente. Hakeem Jeffries, leader della minoranza democratica alla Camera, si prepara a diventare il primo speaker afroamericano nella storia degli Stati Uniti, se la nuova maggioranza lo confermerà.

La nuova stagione parlamentare potrebbe essere segnata da indagini sull'operato dell'amministrazione, sulla gestione dell'immigrazione, sui rapporti tra potere politico e interessi economici e sulle attività finanziarie della famiglia Trump. Non è escluso che si torni a parlare di impeachment, anche se un'eventuale procedura incontrerebbe ostacoli importanti e non avrebbe automaticamente la possibilità di tradursi in una rimozione del presidente.

Trump conserva infatti il potere di veto e le prerogative dell'esecutivo. La vittoria democratica non significa dunque che la Casa Bianca abbia perso il governo del Paese. Significa, piuttosto, che non potrà più contare sulla stessa libertà di manovra in Congresso.

Ed è qui che comincia la seconda parte della storia. Perché vincere contro Trump è una cosa, dimostrare di saper governare un'opposizione parlamentare è un'altra. Gli elettori hanno chiesto un argine al presidente, ma hanno anche consegnato ai Democratici una responsabilità: dare risposte ai problemi che hanno portato milioni di persone a cambiare voto.

Il caro vita non scomparirà con il cambio di maggioranza. La guerra con l'Iran non si fermerà per effetto di una nuova composizione del Senato. Le famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese non aspettano un'altra stagione di slogan, questa volta di segno opposto.

Questa notte, però, un messaggio è arrivato forte e chiaro dalla provincia americana, dai sobborghi, dalle città industriali e persino dagli Stati che sembravano appartenere per sempre al mondo repubblicano. Nessuna maggioranza è intoccabile. Nessuna leadership può considerarsi al riparo dal giudizio degli elettori.

Trump aveva chiesto agli americani di mettere il suo nome sulla scheda, anche se non c'era. Lo hanno fatto. E il risultato è stato un Congresso democratico, un Texas che cambia colore, un Kansas che riscrive la propria storia.

La Casa Bianca resta repubblicana. Ma da oggi, per gli ultimi due anni del suo mandato, Donald Trump dovrà fare i conti con un'America politica molto meno disposta a seguirlo senza discutere.