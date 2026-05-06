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L'ex calciatore Evaristo Beccalossi mostra la sua card da calciatore in attivitÃ ' nella sede della Lega Serie A in via Rosellini a Milano, in occasione della presentazione alla stampa della collezione cards Panini "Calciatori adrenalyn XL 2015-2016", 21 ottobre 2015. ANSA / MATTEO BAZZI
Lutto nel mondo del calcio: è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell’Inter. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. Da oltre un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma.
Centrocampista fantasioso e amatissimo dai tifosi nerazzurri, Beccalossi vinse con l’Inter lo scudetto del 1980 e una Coppa Italia nel 1982. Indimenticabile la doppietta nel derby contro il Milan sotto la pioggia di San Siro, diventata una delle immagini simbolo della sua carriera.
Nel messaggio di cordoglio, l’Inter lo ha ricordato così: «Ineffabile, come i suoi dribbling, unico, come il suo modo di trattare il pallone».