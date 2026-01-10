Social
sabato, 10.01.2026
Davide Milani
Davide Milani
Davide Milani
Cinema, Tv e streaming

Buen Camino di Checco Zalone non è un capolavoro ma funziona: fa riflettere, è pop e riempie le sale (a rischio chiusura)

venezia 82

"Vieni a prendermi", la vana implorazione dei bimbi di Gaza

Cinema

Che cos'è la verità? La grande domanda di Paolo Sorrentino

La recensione

Conclave, ottimo spettacolo ma la realtà va raccontata tutta

la forza del cinema reale

Zoe Saldana, dall’Oscar all’incontro con le detenute: il lato inedito della sua arte

La nostra recensione

"Santocielo" di Ficarra e Picone: niente di blasfemo, solo una riscrittura superficiale del Vangelo

il film

Cosa resta di Amorth nel film interpretato da Russell Crowe

emergenza Covid-19

Ecco perchè #restiamoacasa non ci basta

Al cinema

Aldo, Giovanni e Giacomo e queste nostre famiglie ammaccate, ma forti

Mattatore al cinema

L’ironia più delle prediche: per Zalone ogni persona vale più di voti e like (e della crema antirughe)