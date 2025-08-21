Contribuisci a mantenere questo sito gratuito

Riusciamo a fornire informazione gratuita grazie alla pubblicità erogata dai nostri partner.
Accettando i consensi richiesti permetti ad i nostri partner di creare un'esperienza personalizzata ed offrirti un miglior servizio.
Avrai comunque la possibilità di revocare il consenso in qualunque momento.

Selezionando 'Accetta tutto', vedrai più spesso annunci su argomenti che ti interessano.
Selezionando 'Accetta solo cookie necessari', vedrai annunci generici non necessariamente attinenti ai tuoi interessi.

logo san paolo
giovedì 21 agosto 2025
 
Don Stefano risponde Aggiornamenti rss Stefano Stimamiglio

«Quanti tradimenti! Cosa fa la Chiesa davanti alla crisi del matrimonio?»

Riduci carattere Ingrandisci carattere Stampa la pagina

Mi è giunta l’ennesima notizia di un giovane, uno ormai dei tanti, che ha tradito la promessa fatta davanti al Signore nel giorno del suo matrimonio abbandonando moglie e figli per unirsi a un’altra donna, e avviandosi così sulla via della perdizione.

Gesù nel Vangelo è stato chiaro: gli adulteri non entreranno nel Regno dei cieli. Se penso che questo giovane, come tanti altri, è passato per la trafila della catechesi cristiana, mi domando che cosa ne è rimasto.

Ma sono deluso anche della predicazione della Chiesa, perché di fronte a una società sempre più lontana dai valori cristiani, necessari per giungere alla salvezza eterna, si dimostra pavida e timorosa, incapace di una voce forte e chiara. Da quanti decenni non si sente più menzionare il peccato originale, la castità e l’adulterio, che è un peccato gravissimo diventato ormai un’epidemia?

GIORGIO

Chi è l’adultero? Gesù è chiaro: «Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore» (Matteo 5,27-28).

Chi può dirsi, alla luce di queste parole di Gesù, esente da adulterio? Chi può dirsi, riguardo a questo peccato, di avere gli occhi puri e di essere certo della salvezza?

Certamente, se il giudizio è sempre e solo di Dio (e ci facciamo forza in virtù della sua misericordia…), a noi è dato di constatare cosa succede quando qualcuno abbandona la famiglia per “rifarsi” una vita. Chi non ne conosce almeno qualcuno, data la frequenza del fenomeno?

Quali conseguenze vediamo, se non sofferenza, smarrimento, senso di tradimento, solitudine, disperazione? Non solo del tradito/a, già grave di suo, ma anche dei figli, che molto spesso non riescono a interpretare la divisione dei genitori, sballottati come pacchi postali e oggetto di lite o ricatto morale. Per questo soffrono molto, spesso caricandosi di sensi di colpa.

Credo che il discorso della salvezza eterna parta da qui, dalle conseguenze visibili del peccato sulla terra: la divisione. Divisione che, se non rimessa, si ripercuote in cielo.

E la Chiesa cosa fa? Di fronte a un mondo che non conosce più la parola “peccato” e che ha perso il contatto con la trascendenza, cerca di fare come il suo Maestro. Gesù, di fronte all’adultera (cfr. Giovanni 8,1-11), ne ha compassione e ci parla insieme perché “vede”.

Vede cosa? Vede innanzitutto la donna, non il suo peccato. Le parla e le dice: «Va’ e d’ora in poi non peccare più».

Ed è quello che ognuno di noi – come cristiani battezzati, e non solo la Chiesa istituzione – può e deve fare. Oggi più che mai.


21 agosto 2025

 
Pubblicità
Edicola San Paolo
Collection precedente Collection successiva
GBABY
GBABY
€ 34,80 € 28,80 - 17%
FAMIGLIA CRISTIANA
FAMIGLIA CRISTIANA
€ 104,00 € 92,90 - 11%
CREDERE
CREDERE
€ 98,80 € 57,80 - 41%
I LOVE ENGLISH JUNIOR
I LOVE ENGLISH JUNIOR
€ 69,00 € 49,90 - 28%
MARIA CON TE
MARIA CON TE
€ 52,00 € 39,90 - 23%
IL GIORNALINO
IL GIORNALINO
€ 117,30 € 91,90 - 22%
BENESSERE
BENESSERE
€ 34,80 € 0,00 - 14%
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
AMEN, LA PAROLA CHE SALVA
€ 46,80 € 38,90 - 17%
JESUS
JESUS
€ 64,90 € 0,00 - 6%
Visualizza tutte le riviste
Visualizza tutte le collection
 