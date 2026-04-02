C’è un luogo, più di ogni altro, in cui don Marco Pozza ha imparato la grammatica dell’animo umano: il carcere. Non un simbolo o un’immagine poetica, ma la sua prigione di Padova, la casa di reclusione Due Palazzi, dove è cappellano dal 2011.

È lì che attraversa corridoi di silenzio e di attese, tra celle che odorano di ferro e cemento, e voci che si intrecciano alla ricerca – impossibile – di un’armonia. Da anni, immerso in quella che lui stesso chiama «patria galera», don Marco racconta che proprio in quel mondo nascosto ha compreso il mestiere più radicale del Vangelo: restare accanto a coloro ai quali tutti hanno smesso di guardare.

«Una patria galera, a oggi, è il mio punto panoramico sul mondo», scrive nel suo ultimo libro, Il miele e le cipolle, pubblicato da Edizioni San Paolo: un testo che mescola teologia e cronaca, diario spirituale e reportage dell’anima.

Per don Marco, il carcere è un deserto. Un luogo in cui non si barattano scuse, dove la verità dell’uomo – intera, spigolosa, a volte crudele – riaffiora.

«Prima di incontrare questa realtà», dice, «pensavo che il Vangelo fosse una bella storia, forse la più bella, ma che non avesse a che fare con la nostra quotidianità. Ora, invece, so che il Vangelo è una realtà che accade tutti i giorni. La grande differenza tra essere prete soltanto in parrocchia e l’esserlo in carcere, è che in chiesa spesso il Vangelo lo devi spiegare. In carcere, lo devi guardare mentre accade».

22 Marzo 2026.Don Marco Pozza di fronte il carcere di Padova. (Stefano Dal Pozzolo/Contrasto)

Cappellano, sacerdote, ma anche scrittore, giornalista e personaggio televisivo, don Marco è una delle voci più originali della Chiesa italiana contemporanea. Ordinato nel 2004, si è formato nella diocesi di Padova e ha poi conseguito un dottorato in Teologia fondamentale alla Pontificia università Gregoriana, con una tesi sul rapporto tra teologia, letteratura e immaginazione.

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