Da trenta anni don Fortunato di Noto e i volontari dell’associazione Meter da lui fondata nel 1996 si danno appuntamento in Piazza San Pietro per celebrare la 30ª Giornata Bambini Vittime (GBV).

L’edizione di quest’anno, che si svolge domenica 3 maggio, hà come tema “Mai più soli”, con riferimento ai tanti bambini e adolescenti che non hanno avuto un porto sicuro in cui essere aiutati e accompagnati, ma che oggi hanno ritrovato una possibilità di vita e di rinascita. L’iniziativa vedrà la partecipazione di ragazze e ragazzi, testimoni e testimonianze, insieme a rappresentanti delle istituzioni e del terzo settore, coinvolti in un momento di riflessione per affrontare la sfida della tutela dei minori, online e offline.

Nel corso dell’appuntamento verrà presentato un dossier inedito sull’ascolto dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie. “Fragili voci”, è il dossier del Centro Ascolto Meter che raccoglie storie di abusi e di disagio psicologico e dati di studi e di sondaggi sviluppati attraverso il coinvolgimento delle scuole italiane e il contributo degli studenti e delle studentesse: uno sguardo concreto e diretto sulle fragilità e sulle risorse delle nuove generazioni. In occasione della 30ª edizione, è già pronta anche una pubblicazione speciale che raccoglie trent’anni di impegno della Giornata Bambini Vittime: dai messaggi dei Papi a quelli dei Presidenti della Repubblica, fino alle testimonianze di quanti, da vicino e da lontano, hanno sostenuto la missione di Meter a favore dei più piccoli. Un percorso che attraversa anche le esperienze internazionali dell’Associazione, dal Congo con Butembo-Beni al Sud Sudan: segni di una presenza accanto ai bambini più vulnerabili nel mondo.

«La Giornata Bambini Vittime è un monito per quanti stanno dalla parte dei minori, perché nessun bambino resti solo e senza tutela», afferma il fondatore di Meter, don Fortunato Di Noto. Un impegno che l’Associazione porta avanti da quasi 40 anni nella lotta contro la pedofilia e la pedopornografia e nella tutela dei minori.

La manifestazione inizierà la mattina del 3 maggio alle ore 10.00 presso Piazza San Pietro e proseguirà alle ore 12:00 con il Regina Coeli di Papa Leone XIV. Nel corso degli anni, i Papi, attraverso udienze e saluti speciali, hanno sempre rivolto una particolare vicinanza all’Associazione Meter. La GBV è patrocinata dal Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza e Servizio nazionale per la tutela dei minori della CEI.

Don Fortunato Di Noto con papa Francesco in Piazza San Pietro

Meter è da sempre impegnata nella promozione e nella tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in Italia e nel mondo. Attraverso report annuali e progetti, ha sviluppato collaborazioni con la Polizia Postale, Ministeri, AGCOM, per garantire un mondo più sicuro in rete, educando piccoli e grandi a viverci in modo consapevole. Un impegno condiviso con bambini, bambine e adolescenti, nella convinzione che essere parte della loro vita, sin dall’infanzia, significhi comprendere quanto ci sia ancora da fare, concretamente, per loro.

«Ritrovarsi in così tanti», conclude don Fortunato di Noto, «è la prova che nessuno deve più sentirsi solo. La sfida è continuare a chiedere attenzione senza cedere al sensazionalismo, puntando su azioni concrete e quotidiane che spesso restano invisibili. Nonostante le fatiche di questi trent'anni, Meter è determinata a proseguire la sua missione, consapevole che c'è ancora molto da fare per la tutela dei più piccoli».