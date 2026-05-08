In questi giorni si sono verificati molti episodi oltraggiosi nei confronti dei cristiani, soprattutto a Gerusalemme e in Libano.

Non sono casi isolati, purtroppo avvengono spesso e sono diretti a chi indossa abiti religiosi, oggetti e simboli che indicano l'appartenenza al Cristianesimo.

Il video che mostra la vile aggressione ad una suora francese, ha sconvolto il mondo per la gravità del gesto e l'assurda e ripetuta violenza ad una donna inerme. La sua colpa? Indossava un velo in testa e una croce al collo mentre si recava al Cenacolo, luogo sacro di forte riferimento per la storia del Cristianesimo.

Gerusalemme la Santa è divisa fra i fedeli delle tre religioni monoteiste, è contesa fra chi la vuole esclusivamente per la propria fede senza tener conto della sacralità di luoghi che storicamente sono stati identificati come appartenenti ad un'altra religione.

I cristiani ricevono insulti e oltraggi senza rispondere alle offese perché sono testimoni del messaggio evangelico.

Gesù ci ha proposto la legge dell'amore e del rispetto per la vita e per il prossimo, ci ha chiesto di vivere la pace e ci ha insegnato il coraggio del perdono.

Negli anni i cristiani di Terra Santa hanno vissuto disagi e difficoltà a causa di guerre, di contrasti, di tensioni ma hanno cercato di testimoniare la fede in Cristo in ogni momento, senza mai rinunciare alla loro identità e con l'orgoglio di essere nati nella stessa terra del Salvatore. La loro presenza in questa terra benedetta va difesa e protetta.

A Gerusalemme spesso le mura di chiese e di conventi vengono sporcate con scritte ingiuriose, immagini e statue sacre diventano bersaglio di gente senza scrupoli e rispetto.

È successo recentemente anche in Libano: un Crocifisso e' stato distrutto e una statua della Madonna è stata oggetto di scherno da parte di un soldato.

In Libano, al confine con Israele la morte e la distruzione hanno colpito molti villaggi che sono stati rasi al suolo. Anche una scuola cristiana che dava istruzione a centinaia di bambini è stata distrutta con l'annesso convento delle suore.

Luoghi, fedeli e simboli cristiani che subiscono l'odio ingiustificato di chi non ha coscienza e rispetto per la sua stessa umanità e per altri esseri umani che camminano accanto a loro, sotto lo stesso cielo e spesso con le stesse difficoltà e le stesse paure.