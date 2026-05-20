ALMODÓVAR ALLA CONQUISTA DI CANNES

Le festività possono essere amare, come racconta Pedro Almodóvar con Amarga Navidad. Il suo è un film intimista, coraggioso, che insegue un premio a Cannes dopo il Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia per La stanza accanto. Il film si allontana consapevolmente dalle passioni e dai toni accesi del passato per abbracciare una cifra più asciutta e introspettiva, dove il regista sceglie di mettere a nudo le proprie fragilità umane e artistiche.

LA TRAMA

La struttura narrativa è costruita con estrema eleganza su due piani speculari, che finiscono col fondersi l’uno nell'altro. Da un lato seguiamo Elsa, una regista di spot pubblicitari che, colpita dal lutto per la morte della madre, decide di rifugiarsi nella solitudine di Lanzarote. Tra i paesaggi vulcanici e desertici delle Canarie, Elsa cerca di superare un blocco creativo che le impedisce di immaginare il futuro, vivendo un tempo sospeso tra la sabbia e il vento.

Dall’altro lato però Amarga Navidad si rivela un raffinato gioco di specchi: scopriamo infatti che la protagonista è la proiezione letteraria di Raúl, un cineasta madrileno che, nel 2025, sta faticosamente scrivendo una sceneggiatura. Raúl sta usando la scrittura come un’ancora di salvezza per affrontare la crisi profonda con il fidanzato e il timore di non tornare sul set. La sua è una lotta contro la solitudine.



Il continuo rimando tra la realtà del quotidiano a Madrid e la finzione cinematografica ambientata sull’isola crea un intreccio emotivo potente, dove il confine tra chi scrive e chi è “scritto” si fa sempre più sottile. Almodóvar in verità sta parlando di sé stesso, proseguendo la confessione iniziata con Dolor y gloria, dove il suo alter ego era Antonio Banderas.

IL SIGNIFICATO DEL FILM

Amarga Navidad offre una riflessione universale sul rispetto per l’altro, sulla libertà e soprattutto sulla necessità del perdono, verso chi ci circonda e verso sé stessi, accettando le proprie debolezze. Il "Natale amaro" citato nel titolo diventa così una metafora della condizione umana: un momento di bilanci necessari che, pur partendo dalla sofferenza, apre la strada a una possibile guarigione. Il film insegna con dolcezza come la creatività possa essere una forma di cura. È un invito a non temere le proprie ombre, poiché solo abbracciandole si può tornare a vedere la luce, riscoprendo il valore degli affetti e la bellezza che appartiene a ogni essere umano.