È un momento d'oro per Delia, la giovane cantante classe 1999 cresciuta tra Paternò e Catania, che ha scelto la lingua madre per dare voce alla sua intimità. Sul palco del concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni a Roma è spettato a lei l’onore di cantare Bella ciao il canto simbolo della resistenza partigiana durante la seconda guerra mondiale.

Come? Reinterpretandolo in un mashup con il canto popolare siciliano e sostituendo proprio alla parola “partigiano, “essere umano”. «Noi dobbiamo sempre cantarla» ha detto l’artista alla fine della sua esibizione, «finché ci sarà qualcuno che si arroga il diritto di decidere chi deve vivere e chi deve morire». Ma la sua scelta non è passata inosservata. Il pubblico del concertone si è commosso, anche per la sua interpretazione vibrante, il popolo del web si è scatenato. «La parola “partigiano” sostituita da “essere umano”» ha scritto un utente «è qualcosa che fa sanguinare le orecchie, inaccettabile Delia, inaccettabile». E ancora «non avrebbe dovuto permettersi di cambiare la parola in una canzone simbolo, sentita e rappresentativa».

Delia ha replicato così alle critiche: «Fare questo cambio non significa non prendere una posizione, ma allargare dato tutto ciò che sta succedendo in questi giorni. La guerra. Usare la parola essere umano fa capire che non è solo una cosa che riguarda il passato, quello che è successo in Italia con la Resistenza, ma qualcosa che succede ancora oggi».

Ma chi è Delia? Delia Buglisi, è una cantautrice che intreccia folk e canto popolare. È diventata famosa partecipando a quest’ultima edizione di X Factor guidata dal coach Jacke La Furia arrivando in finale con la sua Sicilia Bedda. Formazione classica, è diplomata al conservatorio di Catania, ma ha scelto il dialetto per raccontare la sua terra e le sue radici. Unisce formazione accademica e scrittura istintiva, dando vita a uno stile vibrante e viscerale. Da aprile è in radio con Al mio paese, interpretata insieme a Serena Brancale e Levante. Il singolo fa parte dell’album della Brancale, Sacro.