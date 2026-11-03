Dal 3 novembre su youtube, il videoclip di Io gomitolo, tu filo, brano di Alberto Pellai interpretato dai bambini e dalle bambine del Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini con Cristiana Capotondi e distribuito da Sony music Italy.

La canzone, scritta dal medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore specializzato in educazione e prevenzione in età evolutiva, Alberto Pellai, con musica e arrangiamento di Paolo Giovanni D’Errico, richiama l’omonimo libro dello stesso Pellai (De Agostini) e ne riprende i temi.

Nel volume, che ha avuto un’ottima accoglienza presso famiglie, educatori e professionisti dell’infanzia, così come nella canzone, Mamma Gomitolo e il piccolo Filo attraversano insieme le tappe della crescita, dai primi giorni di vita al primo giorno di scuola.

Nel brano musicale Pellai ha sintetizzato il cuore del libro ricordando che amare significa imparare a lasciar andare, dopo aver però costruito una stanza nel cuore in cui l’amore tra genitore e figlio troverà sempre il proprio luogo elettivo.

Alberto Pellai

La trasposizione di Io gomitolo, tu filo in una canzone interpretata dal Piccolo Coro dell'Antoniano e da Cristiana Capotondi, rappresenta un'operazione educativa e culturale che unisce tre linguaggi capaci di parlare a pubblici diversi e complementari: la parola autorevole e poetica di Pellai, la voce collettiva e limpida dei bambini del Piccolo Coro e la sensibilità interpretativa di un'attrice molto amata dal grande pubblico.

«Tutto parte dalla storia di mamma Gomitolo col suo piccolo Filo, “Io gomitolo, tu filo” in questi anni è stato uno degli albi illustrati più amati da genitori, educatori e bambini e questo albo è diventato una bellissima canzone cantata dal Piccolo Coro dell’Antoniano con Cristiana Capotondi. Il 31 ottobre è stata eseguita per la prima volta dal vivo dal Piccolo Coro, all’evento formativo “Note per crescere” che si è tenuto in Antoniano in cui io sono stato presente insieme a tanti altri ospiti per parlare di legami, di affetti, di crescita, di educazione», afferma Alberto Pellai.

La copertina del libro di Alberto Pellai edito Garzanti

Il brano è stato eseguito, infatti, per la prima volta dal vivo dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini in occasione di “Note per crescere” l’evento promosso da Antoniano dedicato al legame tra musica, educazione e salute giunto alla sua quarta edizione, che si è tenuto sabato 31 ottobre, all’Antoniano di Bologna. All’evento, insieme ad Alberto Pellai, erano presenti anche Daniela Lucangeli, Lorenzo Tozzi, Marinella Maggiori, Alessandro Ghezzo. L’edizione di “Note per crescere” ha avuto il patrocinio del Comune di Bologna, il sostegno di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e la collaborazione di FISM Bologna.

Da venerdì 23 ottobre è disponibile in digitale su https://piccolocorodellantoniano.lnk.to/iogomitolotufilo.