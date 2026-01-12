Trent’anni di risate, personaggi diventati iconici e comici che hanno segnato l’immaginario collettivo di più generazioni. Zelig celebra il suo trentesimo anniversario con quattro puntate evento in prima serata su Canale 5, Zelig 30, riportando sul palco lo spirito di un laboratorio creativo che ha cambiato la storia della comicità televisiva italiana. A guidare il racconto, tra filmati d’archivio e numeri storici dal vivo, tornano Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, insieme a molti degli artisti che hanno reso lo show, firmato da Gino e Michele e Giancarlo Bozzo (foto sotto), un fenomeno culturale prima ancora che televisivo con all’attivo 150 puntate in prima serata, 120 in seconda serata, oltre 500 ore di registrazione e più di 200 comici passati sul palco.

Quattro puntate, da lunedì 12 gennaio in prima serata su Canale 5, con al timone la storica coppia formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada e sul palco star della comicità italiana - Aldo Giovanni e Giacomo, Mr Forest, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Teresa Mannino, Katia Follesa, Valeria Graci, Ale e Franz, Cochi Ponzoni - accompagnati dalleband di Roy Paci e gli Aretuska, Elio e le Storie Tese e Paolo Jannacci band con la partecipazione di Cochi Ponzoni.

Insieme a loro, dallo Studio 20 di Cologno Monzese, altri grandi comici i cui nomi sono indissolubilmente legati a Zelig, che ruoteranno nel corso delle puntate, tra cui Max Angioni, Anna Maria Barbera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Vincenzo Comunale, Giuseppe Giacobazzi, Maurizio Lastrico, Paolo Migone, Leonardo Manera, gli Oblivion, Antonio Ornano.

Zelig 30 porta in scena una storia unica nella televisione italiana, lunga tre decenni e premiata nel tempo con 4 Telegatti e 4 Oscar TV. Nato nel 1996 con il debutto in seconda serata su Italia 1 di Buon compleanno Zelig un doppio appuntamento che celebrava a sua volta i 10 anni di attività del locale-cabaret milanese sorto nel 1986 in viale Monza 140, il programma è diventato negli anni molto più di uno show comico: in questi 30 anni, è stato, infatti, un laboratorio permanente di idee, un luogo di sperimentazione, una straordinaria fucina di talenti che hanno poi segnato la storia della comicità e dello spettacolo teatrale, televisivo e cinematografico italiano degli ultimi trent’anni.

Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Nel corso del programma, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, alternando chiacchierate e battute con gli ospiti a preziosi filmati d’archivio, guideranno il telespettatore lungo un percorso della risata e della memoria, senza soluzione di continuità, per poi lasciare il palcoscenico agli stessi artisti con i loro numeri storici dal vivo. Tra questi il duo Manera-Penoni col loro “cinema polacco”, Oriano Ferrari (Marco della Noce), il Ranzani (Albertino), James Tont (Fabrizio Fontana), Paolo Cevoli con il suo assessore alle Varie ed Eventuali, l’irresistibile Pino dei Palazzi di Giancarlo Kalabrugovich e tanti altri.