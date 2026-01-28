Qualche mese fa, mia figlia Gaia ha visto il padre che stava scrivendosi con una donna al cellulare. Glielo ha detto e lui le ha svelato che ha una relazione fuori dal matrimonio e che non è il primo suo tradimento in 20 anni di nozze.

Gaia ha 17 anni ed è rimasta traumatizzata, essendo molto legata al padre. Ora stiamo facendo le pratiche per la separazione. Mio marito è andato via di casa con l’inizio dell’anno. Io sono molto preoccupata per Gaia.

GIUSTINA

– Cara Giustina, la rivelazione per Gaia è stata uno choc, anche se chissà se del tutto inaspettata. Forse avrà colto i segnali di una difficile relazione coniugale anche prima di questo evento. Spero che lei abbia uno spazio per esprimere e ripensare tutto questo, con una persona amica o, se la sofferenza è troppo grande, con uno specialista. Credo che dobbiate fare attenzione per non scaricare addosso a Gaia le vostre forti emozioni di questo periodo.

In particolare, dovrai proteggerla dal tuo dolore, immagino grande. Spero anche che abbiate avuto modo di parlarle congiuntamente riguardo alla vostra decisione di separarvi, lasciando che lei potesse esprimervi ciò che prova: probabilmente, sentimenti di dolore, rabbia, delusione.

Ha bisogno di tempo per rimettere insieme i cocci della relazione con il papà e trovare un nuovo modo di stare con lui, adesso che vive altrove e non lo vede più ogni sera. E il papà dovrà riconoscere e accettare l’amarezza che i suoi comportamenti hanno suscitato nella ragazza, in un’età in cui probabilmente lei stessa si sta interrogando su che cosa significa costruire relazioni amorose sicure.

Adesso in casa siete sole, tu e lei; non si può pensare che tutto riprenda come prima, con le occupazioni e le regole di tutti i giorni, come se nulla fosse accaduto. Datevi del tempo per ricostruire un nuovo equilibrio relazionale.