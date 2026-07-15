Ci sono frasi che valgono più di un convegno, più di una legge, perfino più di una polemica politica «Certo che può giocare. Noi sappiamo come fare».

A pronunciarla non è un pedagogista, né uno psicologo, né un ministro. È una bambina. Una compagna di scuola di Carmine. Davanti a lei c'è un'adulta che, con tutta la delicatezza possibile, prova a spiegare che quel gioco forse non è adatto a un bambino con una grave disabilità cognitiva. La risposta arriva immediata, quasi stupita. Come se la domanda fosse quella sbagliata. «Certo che può giocare». Non c'è pietismo in quelle parole. Non c'è eroismo. C'è soltanto la naturalezza con cui i bambini riescono a fare ciò che gli adulti, troppo spesso, trasformano in un problema: cercare una soluzione invece di un’esclusione.

È da questa scena, raccontata dalla madre Viviana Bucciarelli in una intensa e meditata lettera inviata a Famiglia Cristiana, che vale la pena partire per entrare in un dibattito che in questi giorni è tornato ad agitare il Paese: quello sull'ipotesi di riportare i bambini con disabilità più gravi nelle classi o nelle scuole speciali.

Un'idea che riaffiora periodicamente, ogni volta che la scuola italiana mostra le sue fatiche. Mancano insegnanti di sostegno stabili, la continuità educativa è spesso un miraggio, gli educatori cambiano di anno in anno, i servizi territoriali arrancano, le famiglie si sentono sole. Così qualcuno arriva alla conclusione più semplice: forse l'inclusione non funziona. Ma la storia di Carmine racconta esattamente il contrario. Non perché sia una favola. Anzi.

È proprio perché è una storia piena di inciampi, di errori, di tentativi falliti e di fatica quotidiana che diventa credibile. Quando entra in prima elementare, Carmine ha quasi dodici mesi di ritardo sul linguaggio, una grave disabilità cognitiva, importanti problemi comportamentali, una forte disprassia, non riesce a stare seduto al banco, scappa dall'aula, morde, pizzica, non controlla le emozioni e necessita della presenza continua di un adulto. Per molti sarebbe il candidato perfetto a un contesto separato, costruito esclusivamente per bambini come lui.

La madre stessa lo ammette con grande onestà. Ci sono stati momenti nei quali anche lei ha pensato che una scuola speciale potesse rappresentare la soluzione migliore. Quando ogni giorno è una salita e i servizi pubblici non riescono a costruire una rete attorno alla famiglia, la tentazione di cercare un luogo più protetto diventa comprensibile.

È qui che la vicenda di Carmine smette di essere soltanto la storia di un bambino. Diventa il ritratto di migliaia di famiglie italiane. Famiglie che ogni mattina combattono non contro la disabilità dei propri figli, ma contro la discontinuità delle istituzioni. Contro il turnover degli insegnanti di sostegno. Contro liste d'attesa infinite per una terapia. Contro servizi sanitari che non dialogano con la scuola. Contro un welfare che troppo spesso scarica sulle spalle dei genitori il peso dell'inclusione.

Per questo il dibattito sulle scuole speciali rischia di essere fuorviante. Perché sposta l'attenzione dalla domanda giusta. Il problema non è se Carmine sia adatto alla scuola. La domanda vera è se la scuola sia disposta a cambiare per accogliere Carmine. È esattamente la domanda che, racconta Viviana, gli insegnanti hanno continuato a porsi ogni volta che qualcosa non funzionava.

Quando una strategia falliva non concludevano che fosse Carmine il problema. Cambiavano strategia. Quando un'attività diventava impossibile, ne inventavano un’altra. Quando emergeva una difficoltà, provavano a capire che cosa modificare nel contesto. È questa la differenza profonda tra integrazione e inclusione. L'integrazione chiede alla persona fragile di adattarsi al sistema.

Cute pupils writing at desks in classroom at the elementary school (Getty Images)

L'inclusione domanda invece al sistema quanto sia disposto a trasformarsi perché nessuno venga lasciato indietro. Naturalmente tutto questo non nasce dalla buona volontà. Servono risorse. Servono insegnanti preparati. Serve continuità. Serve una dirigenza scolastica che creda davvero nell’inclusione. Servono educatori stabili. Serve il dialogo con terapisti e famiglie.

Nel caso di Carmine tutto questo, pur tra mille difficoltà, è accaduto. La scuola ha aperto le porte ai professionisti che seguivano il ragazzo, ha rimesso continuamente in discussione il proprio lavoro, ha costruito un'alleanza educativa vera. Non un progetto scritto sulla carta, ma un metodo condiviso.

Fuori dalla scuola, invece, la rete pubblica è stata molto più fragile. Come racconta la madre, molte terapie sono ricadute economicamente e organizzativamente sulla famiglia. Ed è qui che il caso di Carmine torna a parlare all'Italia intera. Perché nessuna inclusione scolastica può reggersi soltanto sull'eroismo quotidiano dei genitori. È qui che la vicenda privata diventa inevitabilmente una questione pubblica.

La ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, intervenendo recentemente sul tema, ha ribadito che tornare alle classi differenziate significherebbe imboccare una strada sbagliata e che il futuro passa invece attraverso il Progetto di vita, previsto dalla riforma della disabilità: un percorso costruito attorno alla persona, capace di mettere in rete scuola, sanità, servizi sociali, famiglia e territorio. Un cambiamento, ha spiegato, che richiede l'impegno condiviso delle istituzioni, del Terzo settore e della politica, oltre a un riconoscimento concreto del ruolo dei caregiver. Le sue parole indicano una direzione precisa: non arretrare sull'inclusione, ma renderla finalmente possibile nella vita quotidiana.

L'esperienza di Carmine dimostra infatti una verità spesso dimenticata: la scuola non è il luogo dove si misura soltanto ciò che un bambino sa fare. È il luogo dove una comunità decide che cosa vuole diventare.

Oggi Carmine non legge e non scrive ancora. La sua disabilità è rimasta grave. Non ci sono stati miracoli, né favole a lieto fine. Eppure quel bambino che non riusciva a entrare in un teatro oggi visita musei, ascolta le guide, partecipa alle uscite scolastiche, conosce le regioni italiane, ama la geografia, si appassiona alle civiltà antiche, sceglie come vestirsi quando incontra gli amici, immagina un lavoro, sogna il proprio futuro.

Soprattutto, ha imparato qualcosa che nessuna terapia avrebbe potuto insegnargli da sola: vivere insieme agli altri. È la relazione, prima ancora delle lezioni, ad aver fatto crescere Carmine. Il desiderio di parlare con i compagni lo ha spinto a sviluppare il linguaggio. Il bisogno di appartenere a un gruppo lo ha aiutato a controllare emozioni e comportamenti. La quotidianità della scuola gli ha insegnato che esistono regole, imprevisti, attese, frustrazioni, ma anche amicizie, fiducia e autonomia. Chi propone di tornare alle scuole speciali spesso parte da un ragionamento apparentemente ragionevole: in un ambiente dedicato ci sarebbero professionisti più preparati, percorsi personalizzati, maggiore protezione.

È vero. Ma la domanda che pone Viviana Bucciarelli è un'altra, molto più scomoda. Che cosa avrebbe perso Carmine?

Avrebbe perso i modelli dei suoi coetanei. Avrebbe perso il desiderio di comunicare con loro. Avrebbe perso la possibilità di confrontarsi ogni giorno con quel mondo nel quale, domani, dovrà comunque vivere. E non sarebbe stato l'unico a perdere. Anche i suoi compagni sarebbero diventati più poveri. È forse questo l'aspetto più sorprendente della storia. Perché l'inclusione non ha trasformato soltanto Carmine: ha cambiato anche gli altri bambini. Li ha costretti a imparare la pazienza, ad ascoltare, a leggere le emozioni, a inventare soluzioni invece di cercare esclusioni. Li ha educati a un modo diverso di stare insieme.

Quando arrivò quella festa di compleanno e qualcuno pensò che Carmine non potesse partecipare ai giochi di squadra perché troppo complessi per lui, i bambini non discussero se fosse giusto lasciarlo fuori. Cercarono un modo per cambiare il gioco. «Certo che può giocare. Noi sappiamo come fare.» In quella frase c'è probabilmente la migliore definizione di inclusione che si possa trovare. Non significa fingere che tutti siano uguali. Non significa cancellare la disabilità. Non significa abbassare gli obiettivi. Significa modificare il contesto perché ciascuno possa esprimere ciò che è, senza essere escluso prima ancora di poterci provare.

È esattamente la prospettiva verso cui guarda anche la riforma della disabilità. Il Progetto di vita non nasce per moltiplicare documenti amministrativi, ma per superare la frammentazione che oggi costringe tante famiglie a fare da ponte fra scuola, sanità, servizi sociali e territorio. Il rischio, altrimenti, è che l'inclusione rimanga affidata alla buona volontà di qualche dirigente scolastico illuminato, di insegnanti straordinari o di genitori instancabili, invece di diventare un diritto garantito dallo Stato.

Per questo le parole della ministra Alessandra Locatelli rappresentano un richiamo importante: la disabilità deve restare nell'agenda politica, non come materia riservata agli addetti ai lavori, ma come banco di prova della qualità della nostra democrazia. E insieme al Progetto di vita occorre finalmente riconoscere il ruolo dei caregiver familiari, troppo spesso lasciati soli a sostenere costi economici, organizzativi ed emotivi che nessuna famiglia dovrebbe affrontare senza un adeguato sostegno. La vera sfida, allora, non è decidere dove collocare i bambini più fragili. La sfida è costruire un Paese capace di non considerare la fragilità un problema da spostare altrove.

Perché ogni volta che una scuola riesce a includere un bambino come Carmine non compie un favore a lui. Migliora se stessa. Diventa una scuola più capace di insegnare, di ascoltare, di educare. E, di riflesso, migliora anche la società che quella scuola contribuisce a formare. Per questo sarebbe un errore leggere la vicenda di Carmine come un'eccezione fortunata. Viviana Bucciarelli ce lo scrive con lucidità. La loro scuola non era perfetta. Ha conosciuto il precariato, il turnover degli insegnanti, le incertezze, gli errori, le risorse insufficienti. La differenza è stata un'altra: nessuno ha smesso di cercare una strada.

È questa ostinazione educativa che oggi l'Italia dovrebbe difendere. Perché quando l'inclusione non funziona, la risposta non può essere tornare a separare. Deve essere pretendere più formazione, più continuità didattica, più sostegno alle famiglie, più servizi territoriali, più investimenti. In una parola: più Stato.

La storia di Carmine, allora, non ci dice che l'inclusione sia facile. Ci dice qualcosa di molto più importante: che è possibile. E forse il punto è proprio questo. Mentre gli adulti discutono se esistano bambini troppo complessi per stare nella scuola di tutti, una bambina ha già trovato la risposta. Ha guardato Carmine, ha guardato il gioco e non ha chiesto chi dovesse uscire. Ha chiesto soltanto come cambiarlo. Forse è questa la lezione più grande che arriva da un'aula di scuola italiana. Non riguarda soltanto la disabilità. Riguarda il modo in cui scegliamo di vivere insieme.

Perché una comunità si misura da ciò che fa con chi è più fragile. E una democrazia diventa davvero adulta quando smette di chiedersi chi può restare dentro e comincia, finalmente, a domandarsi come fare perché nessuno resti fuori.