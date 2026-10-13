Bollettino scarno che arriva, attraverso la Sala Stampa vaticana, e che afferma che il Papa è stato sottoposto, «come programmato, all'intervento di chirurgia toracica. Per rendere l'intervento radicale, è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita». Inoltre «l'esame istologico estemporaneo ha confermato la diagnosi di un adenocarcinoma polmonare, come sospettato dagli esami pre-operatori».

Un intervento durato 90 minuti anche se il Papa è rimasto in sala operatoria per circa tre ore. «L’intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Dopo l'intervento il Papa si è svegliato regolarmente ed è rientrato dopo un breve periodo di osservazione nella sua stanza al 10 piano».

Il Papa, ritornato in stanza, come dicono fonti vaticane, ha chiesto la cena.

Durante l’operazione erano presenti il suo medico personale Luigi Carbone e il capo della gendarmeria Gauzzi.

Il bollettino riporta anche la composizione dell'équipe chirurgica era guidata dal prof. Stefano Margaritora, coadiuvato dalla prof.ssa Elisa Meacci, dalla dott.ssa Maria Teresa Congedo, e dal dott. Leonardo Petracca Caravella. L'équipe anestesiologica era composta dal prof. Massimo Antonelli, dal dott. Giovanni Punzo e dal dott. Giuseppe Bello.