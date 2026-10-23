«Per favorire la ripresa a seguito dell’intervento di chirurgia toracica di martedì della scorsa settimana, seguendo il consiglio dei medici, papa Leone XIV non potrà essere presente ad Assisi il 27 ottobre, come previsto, per l’incontro “Pace disarmata e disarmante”, nel 40° anniversario della Giornata di preghiera mondiale per la pace, convocata da San Giovanni Paolo II», fa sapere la sala stampa vaticana. La comunicazione arriva a stretto giro dopo le dichiarazioni del medico curante, dottor Luigi Carbone, e del professore Stefano Margaritora, che ha operato il Pontefice, che hanno fatto sapere che «il Santo Padre è stato sottoposto a radiografia del torace di controllo», come da programma. Che l’esame «ha confermato l'ottimo andamento del decorso post-operatorio». E che, però, «considerato il breve tempo trascorso dall'intervento», sconsigliano «a scopo precauzionale, il previsto viaggio in elicottero il 27 ottobre».In ogni caso, aggiunge la sala stampa vaticana, «Leone farà pervenire un suo messaggio di vicinanza agli organizzatori, ai capi ed ai rappresentanti delle confessioni cristiane e delle religioni, come agli ospiti che saranno presenti, nella convinzione che lo “spirito di Assisi”, il dialogo e la ricerca di parole e gesti di pace siano risorse preziose in un’epoca di conflitti».