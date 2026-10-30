Alla fine, dopo una mattinata di voci che si sono rincorse la sala stampa della Santa sede conferma che il Papa ha votato per le elezioni americane di midterm. «Papa Leone XIV ha esercitato il proprio diritto di voto come cittadino degli Stati Uniti, ogni volta che ne ha avuto la possibilità», si legge nel breve comunicato.

«La Sala Stampa della Santa Sede conferma che, in linea con questa consolidata prassi di partecipazione civica, il Papa ha inviato la propria scheda elettorale per posta a Chicago».

Infine «il Santo Padre ha inoltre confermato che, durante gli anni in cui ha risieduto in Perù, ha esercitato il proprio diritto di voto ogni volta che ne ha avuto la possibilità». E questo perché in questo modo «il Santo Padre esprime la propria convinzione riguardo al diritto e al dovere dei cittadini di partecipare ai processi democratici».